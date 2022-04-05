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Оккупанты убили в Украине 165 детей, эта цифра не окончательная

Ирина БалачукВторник, 5 апреля 2022, 08:51
Результаты российских обстрелов в Киеве. Фото КГВА

165 детей погибли в Украине из-за вооруженной агрессии России, еще 266 получили ранения, эти данные не учитывают погибших в Мариуполе, Киевской, Черниговской и Луганской областях.

Источник: Офис генерального прокурора в Telegram

Дословно ОГП: "Более чем 431 ребенок пострадал в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным ювенальных прокуроров по состоянию на утро 5 апреля 165 детей погибли и 266 получили ранения разной степени тяжести".

Детали: В Офисе генпрокурора отметили, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. В частности, в городе Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.

По приблизительной оценке властей, по состоянию на 27 марта в Мариуполе погибли около 5 тысяч человек, среди них около 210 детей. Точное количество жертв сейчас подсчитать невозможно.

Больше всего детей пострадало в Киевской (77), Донецкой (78), Харьковской (61), Черниговской (49), Николаевской (35), Луганской (31), Запорожской (22), Херсонской (29), Сумской (16), Житомирской (15) областях и в столице (16).

4 апреля в результате обстрела вооруженными силами России г. Николаева погиб ребенок.

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Также стало известно, что во время оккупации пгт. Ворзель Киевской области российские военные бросили дымовую шашку в подвал одного из домов, где находились 14-летний ребенок и женщина, после чего произвели обстрел, в результате которого ребенок погиб на месте, а мать – через два дня в том же подвале.

Также в г. Буча Киевской области в результате одного из обстрелов погибли 6 человек, среди которых 1 ребенок.

Из-за бомбардировок и обстрелов в Украине повреждено 869 учебных заведений, 83 из них разрушены полностью.

Темы: Украинавойнадети
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