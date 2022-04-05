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Оккупанты в Каховке анонсировали снижение зарплат вдвое – СМИ

Роман ПетренкоВторник, 5 апреля 2022, 09:37
Оккупанты в Каховке анонсировали снижение зарплат вдвое – СМИ
митинг в каховке

Новый гауляйтер Каховки Павел Филипчук заявил работникам коммунальных предприятий, что платить им такую ​​же зарплату, как "при Украине", Россия не сможет.

Источник: журналист Олег Батурин, которого цитирует местное издание "Мост"

Детали: Работникам сообщили, что получать за свою работу они будут вдвое меньше, зато будет выплачиваться стабильно.

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Справка: Филипчук до 2020 года был депутатом облсовета, возглавлял бюджетную комиссию. Перед нападением Путина он вернулся в Каховку из Сочи, где жил некоторое время.

По словам депутата облсовета Сергея Хланя, в Каховке руководит "не Филипчук, а россияне".

Напомним: Во временно оккупированной российскими войсками Каховке 27 марта люди вышли на митинг за Украину.

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Темы: Херсонская областьоккупациявойнаРосcия
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