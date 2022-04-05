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Гумкоридоры: 5 апреля будет 7 маршрутов, под Мариуполем отпустили представителей МККК

Елена РощинаВторник, 5 апреля 2022, 09:44

На 5 апреля запланировано 7 гуманитарных коридоров, в том числе из Мариуполя и Бердянска на собственных авто и эвакуационных автобусах, а также из Токмака Запорожской области, Северодонецка, Лисичанска, Попасной и Горного в Луганской области.

Источник: вице-премьер – министр реинтеграции Ирина Верещук

Прямая речь: "Несмотря на обещания своего руководства, оккупационные войска никому не дают проехать в Мариуполь.

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Оккупанты заблокировали представителей Международного Комитета Красного Креста в городе Мангуш. После переговоров ночью их освободили и отправили в сторону Запорожья".

Детали: На вторник 5 апреля запланировано 7 гуманитарных коридоров:

  • Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте
  • Из Бердянска в Запорожье на собственном транспорте.

Также из города Мангуш в Бердянск направляется 7 автобусов в сопровождении Международного Комитета "Красного Креста", которые соберут в городе людей для эвакуации в Запорожье.

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На блокпосту в Васильевке сейчас ждут проезда 15 автобусов для эвакуации людей из Бердянска. После проезда этой колонны автобусов планируется отправка дополнительных автобусов из Запорожья в Бердянск.

  • Из города Токмак в Запорожье. Из города Запорожье до 10:00 планируется отправка автобусов для эвакуации с гуманитарной помощью.
  • Из города Северодонецк в Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.
  • Из города Лисичанск в Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
  • Из города Попасная в Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42.
  • Из поселка Горное в Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.

Темы: эвакуацияМариупольЗапорожская областьЛуганская область
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