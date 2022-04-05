Четыре крылатых ракеты сбили над западными областями

Военно-морские силы сообщают, что в западных областях сбили четыре крылатых ракеты.

Источник: Командование воздушных сил ВСУ в Telegram

Дословно: "Ночью, 5 апреля, пара Су-35 оккупантов с территории Беларуси нанесла удар крылатыми ракетами по территории Украины.

Вероятно, что целями рашистов должны стать объекты гражданской инфраструктуры в нескольких западных областях.

Средствами противовоздушной обороны уничтожены три крылатые ракеты, четвертая - была повреждена, что не позволило ей точно попасть в цель".

Детали: Отмечается, что оккупанты разведывали результаты ударов ракетами двумя БПЛА, которые ВСУ также сбили.

Также 4 апреля в одном из пунктов базирования ВМС "далеко не новым" артиллерийским орудием сбили "Калибр" оккупантов.

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Напомним: Ранее сообщалось, что 5 апреля над Ровенщиной сбили две крылатые ракеты, еще две – над Днепропетровщиной.