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Зеленский: О денацификации и демилитаризации забудьте, даже говорить не будем

Ирина БалачукВторник, 5 апреля 2022, 13:51
Владимир Зеленский. Скриншот из видео ОПУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время на переговорах Украины и России речь об озвученных Россией "денацификации и демилитаризации" не идет, потому что эти вопросы Украина отбросила в самом начале.

Источник: Зеленский в интервью украинским журналистам

Прямая речь Зеленского: "Фраза о демилитаризации – мы ее забыли еще тогда, когда мне предлагали уехать из Киева. Мы им сказали, что фразы "денацификация и демилитаризация" – забудьте. Мы даже об этом говорить не будем".

Детали: По словам президента, "денацификация" звучит просто обидно, и ее Украина может использовать в сторону самой России, и "как показала та же Буча, мы были правы". Он объяснил, что "денацификация" – это не к Украине вопрос, а если Россия хочет, то пусть задает такой вопрос себе "перед зеркалом".

Зеленский также добавил: что касается "демилитаризации", то украинские власти тоже "не воспринимают эту историю", потому что "армия у Украины должна быть соответствующая той армии, которая у нас существует, которая способна защищать наше государство".

"Мы будем строить такое государство, которое способно защитить себя само… Но и гарантии безопасности нам нужны", – подытожил президент.

Зеленский добавил, что Украина готова вступить в НАТО, несмотря на угрозы РФ, но из-за неготовности государств Альянса к этому вынуждена искать гарантии безопасности.

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По его словам, разные государства готовы предоставлять разные гарантии.

Темы: ЗеленскийУкраинавойнапереговоры
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