Откат россиян к границам 24 февраля будет победой на сегодня – Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что на сегодня победой Украины будет отстоять свои территории, которые Киев контролировал до 24 февраля, а большой победой будет обеспечить суверенитет и территориальную целостность Украины.

Источник: Зеленский в интервью украинским СМИ

Прямая речь: "Прежде всего – не потерять наш суверенитет (будет победой в войне – ред.). Второе – я очень хочу, чтобы мы не потеряли сотни тысяч людей. Третье: никаких не может быть разговоров о том, что мы дадим возможность Крым назвать чьей-то территорией – это только украинская территория. Там может быть вопрос отсрочки этого, это может быть такое компромиссное решение… И Донбасс – это Украина.

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О территориях, которые они (россияне – ред.) сейчас временно оккупировали, мы сейчас просто не говорим. Даже не обсуждается какой-либо статус тех территорий, которые были полностью под нашим контролем до 24 февраля. Хотя ультимативные условия мы слышали с самого начала.

Поэтому война за Донбасс – тот самый "Сталинград", который может быть или будет, он будет именно за это.

То, что Россия признала ОРДЛО чем-то, я считаю, что мы должны найти выход из этой ситуации. Для нас сохранение статуса этих территорий как украинских очень важно. Это одна из принципиальных вещей, но это будет самая тяжелая история (...).

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Откат россиян к границам на момент 23 февраля – это будет победа Украины в войне на сегодня. Я так считаю… Где мы, кто мы, что мы за страна, что мы потеряли, что мы можем потерять и что мы сохранили… Отразить полномасштабную войну, которая началась 24 февраля, – это победа, я так считаю".

Детали: Зеленский сказал, что война за оккупированный Донбасс сейчас может стоить Украине 40-50 тысяч самых опытных людей, а то и сотни тысяч жизней, а тогда враги в Украину вернутся даже не через несколько лет, а уже в следующем месяце.

"Но если мы отобьем наше государство до той точки, о которой я сказал, и будем иметь понимание хотя бы, о чем мы будем говорить в следующее время о временно оккупированных территориях – я считаю, что это будет победа", – сказал президент.

При этом Зеленский признал, что Россия сейчас пытается захватить еще больше украинских территорий.

"Они не заняли эту часть – они занимают Донбасс и юг Украины: и коридор в Крым, и Херсонскую область, и Запорожскую область. А чтобы им это удалось, они будут биться за Донбасс, а Мариуполь для них – это медаль, которую они хотят повесить себе на грудь", – сказал он.

Зеленский также ответил на критику того, что за 15 лет паузы в решении вопроса Крыма Россия завезет на полуостров еще больше россиян, которые будут настроены против Украины.

Прямая речь: "10-15 лет – это некий формат, предложений со стороны Украины, и я думаю где-то столько же процентов, что Россия на это согласится – где-то 10-15%. Потому что это договоренность сторон, что в течение 10 лет стороны должны решить вопрос Крыма по дипломатическому пути – не решать это сейчас, а решить хоть завтра…

Сегодня если бы такие договоренности были по Крыму, я считаю, что это победа Украины, потому что решать пакетно все споры или заканчивать войну с Россией пакетно сложно и маловероятно…

Это не компромисс, это запросная позиция. Главная наша позиция, конечно: уходите с нашей территории. Но это не очень плохая позиция сегодня (по Крыму – ред.). Позиции могут изменяться".

Детали: Зеленский подчеркнул, что под ракетами договариваться сложно, что ситуация с Крымом и Донбассом разные, что "самое сложное – это Донбасс".

Он также признал, что потом может не считать такой путь для возвращения Крыма хорошим.