Украина предлагает решать вопросы Крыма в течение 15 лет

Украинская делегация предлагает России зафиксировать в отдельном пункте договора, что вопрос статуса Крыма и Севастополя будет решаться в течение 15 лет на двусторонних переговорах.

Источник: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, участвующий в переговорах с Россией, на брифинге 29 марта в Турции

Прямая речь Подоляка: "Что касается таких вопросов, как, например, Крым, то это тоже отдельный пункт договора. Мы предлагаем зафиксировать предложение Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по статусу Крыма и Севастополя отдельно".

Детали: Подоляк также добавил, что отдельным пунктом Украина предлагает российской стороне, что Украина и Россия в течение этого времени, пока будут продолжаться переговоры, не будут использовать военные или вооруженные силы для того, чтобы решить вопрос Крыма.

Украинская делегация предлагает, чтобы судьбу оккупированных территорий востока Украины решали на прямых переговорах президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин.

А международный договор о гарантиях безопасности, по словам Подоляка, может быть подписан только после проведения общенационального референдума по этому вопросу.

Что было раньше: Переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле длились около 3 часов.

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После их завершения глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что Украина хочет получить такие гарантии безопасности от стран-подписантов, которые будут жестче, чем 5 статья НАТО.

Среди гарантов Украина видит страны Совбеза ООН (Британия, Китай, Россия, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Италия, Польша, Израиль). В то же время предлагается сделать свободным присоединение к договору гарантий для других стран, которые изъявят такое желание.

Также, по словам Арахамии, эти гаранты должны будут помогать Украине вступить в ЕС.

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