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Украина предлагает решать вопросы Крыма в течение 15 лет

Ирина БалачукВторник, 29 марта 2022, 15:00
Украина предлагает решать вопросы Крыма в течение 15 лет
Фото zmina.info

Украинская делегация предлагает России зафиксировать в отдельном пункте договора, что вопрос статуса Крыма и Севастополя будет решаться в течение 15 лет на двусторонних переговорах.

Источник: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, участвующий в переговорах с Россией, на брифинге 29 марта в Турции

Прямая речь Подоляка: "Что касается таких вопросов, как, например, Крым, то это тоже отдельный пункт договора. Мы предлагаем зафиксировать предложение Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по статусу Крыма и Севастополя отдельно".

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Детали: Подоляк также добавил, что отдельным пунктом Украина предлагает российской стороне, что Украина и Россия в течение этого времени, пока будут продолжаться переговоры, не будут использовать военные или вооруженные силы для того, чтобы решить вопрос Крыма.

Украинская делегация предлагает, чтобы судьбу оккупированных территорий востока Украины решали на прямых переговорах президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин.

А международный договор о гарантиях безопасности, по словам Подоляка, может быть подписан только после проведения общенационального референдума по этому вопросу.

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Что было раньше: Переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле длились около 3 часов. 

После их завершения глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что Украина хочет получить такие гарантии безопасности от стран-подписантов, которые будут жестче, чем 5 статья НАТО.

Среди гарантов Украина видит страны Совбеза ООН (Британия, Китай, Россия, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Италия, Польша, Израиль). В то же время предлагается сделать свободным присоединение к договору гарантий для других стран, которые изъявят такое желание.

Также, по словам Арахамии, эти гаранты должны будут помогать Украине вступить в ЕС.

Предыстория: 

  • 29 марта переговорные команды Украины и России встретились в Стамбуле, перед ними выступил президент Турции Реджеп Таип Эрдоган и призвал к перемирию.
  • Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на промежуточном брифинге в Турции заявил, что стороны обсуждают договор о международных гарантиях безопасности для Украины, прекращение огня и решение гуманитарных вопросов на территории Украины.
  • Первые три раунда переговоров украинской и российской делегаций состоялись очно на территории Беларуси – 28 февраля3 марта и 7 марта, впоследствии делегации работали над предложениями по миру постоянно в формате видеосвязи.

Темы: Крымвойнапереговоры
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