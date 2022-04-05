Десантники сбили российский ударный вертолет из "Стугны" на Харьковщине
Вторник, 5 апреля 2022, 14:52
Официальное издание Минобороны сообщает о сбитом украинскими десантниками российском ударном вертолете Ка-52.
Источник: Армия Inform
Детали: Издание распространяет видео украинского десантника Юрий Кочевенко.
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Сообщается, что вертолет сбили птуристы 95 ОДШБ из противотанкового ракетного комплекса "Стугна".
Обновлено: Командование Десантно-штурмовых войск уточнило, что КА-52 вертолет "Аллигатор" был уничтожен 5 апреля на Харьковщине.
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"Следует отметить, что это уже второй случай, когда житомирские десантники с помощью противотанковых средств уничтожают вражеские воздушные цели", - говорится в сообщении.