Десантники сбили российский ударный вертолет из "Стугны" на Харьковщине

Официальное издание Минобороны сообщает о сбитом украинскими десантниками российском ударном вертолете Ка-52.

Источник: Армия Inform

Детали: Издание распространяет видео украинского десантника Юрий Кочевенко.

Реклама:

Сообщается, что вертолет сбили птуристы 95 ОДШБ из противотанкового ракетного комплекса "Стугна".

Обновлено: Командование Десантно-штурмовых войск уточнило, что КА-52 вертолет "Аллигатор" был уничтожен 5 апреля на Харьковщине.

ВИДЕО ДНЯ

"Следует отметить, что это уже второй случай, когда житомирские десантники с помощью противотанковых средств уничтожают вражеские воздушные цели", - говорится в сообщении.