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Харьков хорошо подготовлен к обороне – Терехов успокоил украинцев

Роман ПетренкоВторник, 5 апреля 2022, 15:20
Харьков хорошо подготовлен к обороне – Терехов успокоил украинцев
ИГОРЬ ТЕРЕХОВ, ФОТО С ЕГО FACEBOOK

Мэр Харькова Игорь Терехов уверяет, что город хорошо вооруженный и подготовленный к обороне, а также попросил жителей не паниковать.

Источник: видео-обращение Терехова

Прямая речь Терехова: "Харьков 24 февраля и Харьков 5 апреля – это два разных города с точки зрения обороноспособности.

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Харьков – хорошо вооруженный и хорошо подготовленный к обороне город.

Наш враг готовился через три дня взять всю Украину. За это время русские оккупационные войска отступили от Киева, Житомира, Сум и Чернигова.

Наши войска освободили множество населенных пунктов страны.

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Вражеские оккупанты хотят посеять между нами панику и деморализовать. Мы, харьковчане, не дадим им такой возможности".

Детали: Терехов призвал людей держаться, проявить стойкость и стержень, попросил не поддаваться панике.

Напомним: Российские оккупационные войска готовятся захватить Харьков и атаковать украинские войска в зоне ООС, сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник.

Темы: ХарьковВооруженные силывойнаРосcия
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