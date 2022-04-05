Харьков хорошо подготовлен к обороне – Терехов успокоил украинцев

ИГОРЬ ТЕРЕХОВ, ФОТО С ЕГО FACEBOOK

Мэр Харькова Игорь Терехов уверяет, что город хорошо вооруженный и подготовленный к обороне, а также попросил жителей не паниковать.

Источник: видео-обращение Терехова

Прямая речь Терехова: "Харьков 24 февраля и Харьков 5 апреля – это два разных города с точки зрения обороноспособности.

Реклама:

Харьков – хорошо вооруженный и хорошо подготовленный к обороне город.

Наш враг готовился через три дня взять всю Украину. За это время русские оккупационные войска отступили от Киева, Житомира, Сум и Чернигова.

Наши войска освободили множество населенных пунктов страны.

ВИДЕО ДНЯ

Вражеские оккупанты хотят посеять между нами панику и деморализовать. Мы, харьковчане, не дадим им такой возможности".

Детали: Терехов призвал людей держаться, проявить стойкость и стержень, попросил не поддаваться панике.

Напомним: Российские оккупационные войска готовятся захватить Харьков и атаковать украинские войска в зоне ООС, сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник.