Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Харьков хорошо подготовлен к обороне – Терехов успокоил украинцев

Роман ПетренкоВторник, 5 апреля 2022, 15:20
ИГОРЬ ТЕРЕХОВ, ФОТО С ЕГО FACEBOOK

Мэр Харькова Игорь Терехов уверяет, что город хорошо вооруженный и подготовленный к обороне, а также попросил жителей не паниковать.

Источник: видео-обращение Терехова

Прямая речь Терехова: "Харьков 24 февраля и Харьков 5 апреля – это два разных города с точки зрения обороноспособности.

Харьков – хорошо вооруженный и хорошо подготовленный к обороне город.

Наш враг готовился через три дня взять всю Украину. За это время русские оккупационные войска отступили от Киева, Житомира, Сум и Чернигова.

Наши войска освободили множество населенных пунктов страны.

Вражеские оккупанты хотят посеять между нами панику и деморализовать. Мы, харьковчане, не дадим им такой возможности".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Терехов призвал людей держаться, проявить стойкость и стержень, попросил не поддаваться панике.

Напомним: Российские оккупационные войска готовятся захватить Харьков и атаковать украинские войска в зоне ООС, сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник.

Темы: ХарьковВооруженные силывойнаРосcия
Главное сегодня

Британия предоставит Украине бронетехнику – The Times

фотоЧасть российской авиации переместилась из Беларуси в Брянскую область РФ – "Схемы"

Зеленский: Если не будет поставок оружия, Россия будет рассматривать это как разрешение наступать

Дитя нацизма и коммунизма: премьер Словении тролит символ агрессии РФ

США считают, что могут идентифицировать подразделения РФ, совершившие зверства в Буче – СМИ

Зеленский о россиянах: "Они знают, что они нацисты"

Все новости...
Харьков
Из-за обстрелов оккупантов всех взрослых животных усыпят в экопарке Харькова
В понедельник враг 54 раза ударил по Харьковщине: 6 погибших
Ненавидеть не страшно. Месяц в Харькове под бомбами
Последние новости
07:12
В Белом доме говорят, что не следует питать иллюзий, что цели России изменились
06:48
Сводка штаба: враг безуспешно пытался прорвать оборону у Новотошкивского
06:26
Британия предоставит Украине бронетехнику – The Times
06:04
График эвакуационных поездов на 7 апреля
05:36
видеоМонастырский: Бородянка – один из самых разрушенных городов Киевщины
04:40
ВСУ сбили вражескую ракету, летевшую на Полтаву
04:18
В общине на Сумщине обнаружили замученного со связанными руками
04:12
Премьер Италии поддержал эмбарго на российские нефть и газ
03:49
В Сумах задержан мужчина, который собирал данные для оккупантов
03:35
фотоЧасть российской авиации переместилась из Беларуси в Брянскую область РФ – "Схемы"
Все новости...