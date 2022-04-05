Харьков хорошо подготовлен к обороне – Терехов успокоил украинцев
Мэр Харькова Игорь Терехов уверяет, что город хорошо вооруженный и подготовленный к обороне, а также попросил жителей не паниковать.
Источник: видео-обращение Терехова
Прямая речь Терехова: "Харьков 24 февраля и Харьков 5 апреля – это два разных города с точки зрения обороноспособности.
Харьков – хорошо вооруженный и хорошо подготовленный к обороне город.
Наш враг готовился через три дня взять всю Украину. За это время русские оккупационные войска отступили от Киева, Житомира, Сум и Чернигова.
Наши войска освободили множество населенных пунктов страны.
Вражеские оккупанты хотят посеять между нами панику и деморализовать. Мы, харьковчане, не дадим им такой возможности".
Детали: Терехов призвал людей держаться, проявить стойкость и стержень, попросил не поддаваться панике.
Напомним: Российские оккупационные войска готовятся захватить Харьков и атаковать украинские войска в зоне ООС, сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник.