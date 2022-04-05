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Украинские пограничники вышли на госграницу на Черниговщине

Катерина ТищенкоВторник, 5 апреля 2022, 18:10
Украинские пограничники вышли на госграницу на Черниговщине
фото командования "Север"

Подразделения Государственной пограничной службы вышли на государственную границу Украины в Черниговской области.

Источник: оперативное командование "Север"

 
фото командования "Север"

Дословно: "Подразделения ГПС ОУВ Северск вышли на государственную границу Украины в Черниговской области и обеспечивают охрану государственной границы Днепровское, Горск, Неданчичи".

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Детали: Населенные пункты Неданчичи и Днепровское расположены в Черниговской области возле границы с Беларусью, Горск – возле границы с Россией.

Что предшествовало: 4 апреля на Черниговщине были снова подняты украинские флаги над пограничными отрядами "Днепровское", с которого началось вторжение в Черниговской области, "Добрянка" и "Гремяч", а также над управлением отряда ГНСУ в Чернигове.

 
 

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Темы: Черниговская областьграницаПограничная служба
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