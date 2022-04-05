Николаев: 12 человек погибли, и десятки ранены в результате обстрела россиянами

В результате обстрела российскими войсками Николаева в понедельник, 4 апреля, 12 человек погибли и 41 ранен, в том числе четверо детей.

Источник: Офис генпрокурора в Telegram

Дословно: "По данным следствия, 4 апреля 2022 года российские кафиры обстреляли гражданское население в городе Николаеве. От взрывов вражеских снарядов повреждены жилые дома и автотранспорт горожан, а также объекты гражданской инфраструктуры, среди которых больницы".

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Детали: Днем 4 апреля российские оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами.

При процессуальном руководстве Окружной прокуратуры Николаева начали досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким обнародовал видеозапись с камер наблюдения, на которых видно попадание российского снаряда во двор детской больницы облцентра.