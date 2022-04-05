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Тернопольщина: из-за обломков вражеской ракеты произошла утечка химикатов, загрязнена река

Катерина ТищенкоВторник, 5 апреля 2022, 19:25
Тернопольщина: из-за обломков вражеской ракеты произошла утечка химикатов, загрязнена река
Кременецкий район Тернопольской области

В Тернопольской области из-за падения обломков вражеской крылатой ракеты в ночь на вторник повреждено 6 резервуаров с органическими удобрениями, произошла утечка химикатов.

Источник: Тернопольская областная государственная администрация, глава Тернопольской ОГА Владимир Труш в Telegram

Дословно: "Ночью на территории Тернопольской области, в Кременецком районе, силами ПВО была сбита крылатая ракета. Ее обломки повредили 6 резервуаров с органическими удобрениями, в результате чего произошла утечка химикатов, основной составляющей которых является аммиак.

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Уже через несколько часов удалось устранить утечку. Специалисты Тернопольского лабораторного центра периодически проводят обследование окружающей среды".

Детали: Сообщается, что также произошло загрязнение воды в реке Иква. Жителям населенных пунктов вблизи реки рекомендуется ограничить употребление воды из колодцев. В населённые пункты доставляют питьевую воду.

Глава Тернопольской ОГА Владимир Труш уточнил, что атака на Тернопольскую область была совершена в 23:30 в понедельник. Обломки упали на склад минеральных удобрений и повредили шесть резервуаров.

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"По состоянию на утро замеры не показали увеличения уровня вредных веществ. Однако повторные пробы выявили превышение уровня аммиака в почве и реке Иква", – сообщил он.

Труш добавил, что экологические последствия не являются критическими. По прогнозам экологов, в течение трех-четырех дней ситуация стабилизируется.

Темы: Тернопольская областьвойнаэкология
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