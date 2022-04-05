Пограничники вернули украинский флаг еще в два отдела, поврежденные оккупантами

Продолжается работа по возобновлению контроля над государственной границей Украины: пограничники вернулись в два отдела в Киевской области.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии УП

Прямая речь: "5 апреля в нескольких пограничных подразделениях Киевской области подняты государственные флаги Украины.

Отдел пограничной службы Иванков со структурными подразделениями, а также отдел Млачевка, которые были вероломно атакованы оккупантами 24 февраля, подверглись значительным разрушениям. Но все будет восстановлено!".

Детали: Демченко пояснил, что Госпогранслужба вместе с Вооруженными силами Украины продолжают меры по возобновлению полного контроля над участками границы, в частности в Киевской и Черниговской области, утраченными после полномасштабного вторжения российских войск.

Это будет сопровождаться и тщательным обследованием территорий на предмет возможного минирования.