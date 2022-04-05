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Есть надежда эвакуировать женщин и детей из Мариуполя с гражданами Турции – Верещук

Катерина ТищенкоВторник, 5 апреля 2022, 21:25
Есть надежда эвакуировать женщин и детей из Мариуполя с гражданами Турции – Верещук
Ирина Верещук, фото МинТОТ

Украина надеется, что при посредничестве Турции удастся вывезти из Мариуполя централизованно женщин и детей вместе с турецкими гражданами.

Источник: вице-премьер Ирина Верещук в эфире телемарафона

Прямая речь: "На сегодняшний день есть призрачная надежда спецоперации с Турцией. Господин Эрдоган (президент Турции – ред.) обратился, разрабатывается план эвакуации турецких граждан, а с ними женщины и дети (украинские – ред.), тоже имеющие право быть спасенными. Это наша украинская позиция, позиция президента. Мы настаиваем именно на таком алгоритме".

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Детали: Верещук подтвердила, что на сегодняшний день из Мариуполя в Бердянск можно выехать только на собственном автотранспорте или идти пешком почти 80 км. Из Бердянска уже можно выехать на автобусе в Запорожье.

"Это значительно усложняет и количество людей, и их способность эвакуироваться в Запорожье", – сказала она.

Вице-премьер подчеркнула, что в Мариуполе заблокированы около 120 тысяч человек, погибают женщины и дети.

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Что предшествовало: 4 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что надеется на посредничество Турции по спасению Мариуполя.

Темы: МариупольВерещукэвакуацияТурция
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