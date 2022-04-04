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Зеленский о Мариуполе: Надеемся найти ответ в ближайшие дни, а может, часы

Ольга Кириленко, Валентина РоманенкоПонедельник, 4 апреля 2022, 16:18
Владимир Зеленский в Буче. 4.04.22. фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский признает, что одной из самых сложных ситуаций сейчас в Украине является вопрос Мариуполя, он надеется на посредничество Турции.

Источник: Зеленский в Буче, отвечая на вопрос УП

Детали: На вопрос, каковы реалистичные сценарии спасения Маируполя, рассматривается ли вариант деблокады, глава государства ответил.

Прямая речь: "В Мариуоле одна из самых сложных ситуаций. Боюсь, что обо всех сценариях я вам не имею права говорить. Занимаемся поддержкой ребят, им очень сложно. На связи я и главком в принципе ежедневно.

Говорим о посредничестве именно в этой миссии с Турцией. Не просто там. Думаю, что ближайшие дни, а может быть, ближайшие часы у нас появится ответ на ваш очень сложный вопрос. Зависит все, вы знаете, к сожалению, от кого.

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Что предшествовало: Турция заявила, что готова выделить суда для организации эвакуации гражданских лиц и раненых из Мариуполя по морю.

Предыстория:

  • Мариуполь с начала марта находится в блокаде. Российские военные не допускают гуманитарную помощь, обстреливают гражданских, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.
  • В конце марта в Мариупольском горсовете призвали спасти людей в Мариуполе, которые начинают умирать от голода.
  • 31 марта командование полка Национальной гвардии "Азов" призвало военно-политическое руководство Украины провести операцию по деблокаде Мариуполя.

Темы: МариупольвойнаЗеленский
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