Зеленский о Мариуполе: Надеемся найти ответ в ближайшие дни, а может, часы
Президент Владимир Зеленский признает, что одной из самых сложных ситуаций сейчас в Украине является вопрос Мариуполя, он надеется на посредничество Турции.
Источник: Зеленский в Буче, отвечая на вопрос УП
Детали: На вопрос, каковы реалистичные сценарии спасения Маируполя, рассматривается ли вариант деблокады, глава государства ответил.
Прямая речь: "В Мариуоле одна из самых сложных ситуаций. Боюсь, что обо всех сценариях я вам не имею права говорить. Занимаемся поддержкой ребят, им очень сложно. На связи я и главком в принципе ежедневно.
Говорим о посредничестве именно в этой миссии с Турцией. Не просто там. Думаю, что ближайшие дни, а может быть, ближайшие часы у нас появится ответ на ваш очень сложный вопрос. Зависит все, вы знаете, к сожалению, от кого.
"У найближчі дні, а може у найближчі години у нас з’явиться відповідь на ваше дуже складне питання" — УП запитала президента Зеленського, які є сценарії щодо порятунку Маріуполя pic.twitter.com/1vlUlHS7qw— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 4, 2022
Что предшествовало: Турция заявила, что готова выделить суда для организации эвакуации гражданских лиц и раненых из Мариуполя по морю.
Предыстория:
- Мариуполь с начала марта находится в блокаде. Российские военные не допускают гуманитарную помощь, обстреливают гражданских, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.
- В конце марта в Мариупольском горсовете призвали спасти людей в Мариуполе, которые начинают умирать от голода.
- 31 марта командование полка Национальной гвардии "Азов" призвало военно-политическое руководство Украины провести операцию по деблокаде Мариуполя.