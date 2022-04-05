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В Харьковской области продолжаются бои, россияне несут потери

Светлана КизиловаВторник, 5 апреля 2022, 21:28

5 апреля в Харьковской области украинские защитники продолжили уничтожать российских оккупантов.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "О победах нашей армии за сегодня. Под Изюмом наши Герои Вооруженных Сил Украины сбили вражеский современный дорогостоящий вертолет Ка-52".

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Что примечательно, вертолет был сбит ракетой на украинском производстве "Стугна". Этим наши военные спасли сотни украинских жизней!"

Детали: Он добавил, что также возле Изюма 5 апреля ВСУ уничтожили прорвавшиеся до Барвенкового российские танки. Потери кафиров сейчас подсчитывают.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

В городе Изюм российские оккупанты занимаются фабрикацией доказательной базы о якобы преступлениях Вооруженных Сил Украины. С этой целью производят обстрелы населенного пункта и создают вид "документирования".

Темы: Харьковская областьвойнаРосcия
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