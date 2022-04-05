В Харьковской области продолжаются бои, россияне несут потери
5 апреля в Харьковской области украинские защитники продолжили уничтожать российских оккупантов.
Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram
Прямая речь: "О победах нашей армии за сегодня. Под Изюмом наши Герои Вооруженных Сил Украины сбили вражеский современный дорогостоящий вертолет Ка-52".
Что примечательно, вертолет был сбит ракетой на украинском производстве "Стугна". Этим наши военные спасли сотни украинских жизней!"
Детали: Он добавил, что также возле Изюма 5 апреля ВСУ уничтожили прорвавшиеся до Барвенкового российские танки. Потери кафиров сейчас подсчитывают.
Напомним:
В городе Изюм российские оккупанты занимаются фабрикацией доказательной базы о якобы преступлениях Вооруженных Сил Украины. С этой целью производят обстрелы населенного пункта и создают вид "документирования".