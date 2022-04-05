Ущерб от действий РФ: 68 млрд долларов прямого и 600 млрд опосредованного

По состоянию на 1 апреля прямой ущерб Украины от военных действий РФ составляет не менее 68 миллиардов долларов, опосредованный – 600 миллиардов долларов.

Источник: вице-премьер, глава Министерства реинтеграции Ирина Верещук на брифинге

Детали: Верещук сообщила, что, согласно постановлению правительства, Мининтеграции будет координировать работу всех министерств для оценки ущерба от агрессии РФ. Эта работа уже началась.

Такая оценка будет охватывать широкий объем убытков, определяемых по 15 категориям. Например, потери экономики, инфраструктура, окружающая среда, культурное наследие и т.д.

"Такой подход позволит охватить все категории, как прямых, так и опосредованных потерь, наносимых нашему государству. Включая упущенную выгоду, которую мы недополучили из-за этой захватнической войны", - сказала вице-премьер.

Прямая речь: "Уже сейчас, по предварительным подсчетам, начиная с 24 февраля, в Украине повреждено, разрушено, уничтожено по меньшей мере 26 тысяч квадратных метров жилой площади, 533 учебных заведения, 196 учреждений здравоохранения, 300 детских садов, 8 гражданских аэропортов, 10 военных аэродромов, 129 заводов и предприятий, более 22 тысяч километров дорог, 226 мостов и мостовых переходов.

Прямые потери физической инфраструктуры, по подсчетам экспертов Киевской школы экономики, осуществленным в тесном сотрудничестве с Министерством реинтеграции и правительственной командой в рамках проекта "Россия заплатит", на 1 апреля составили по меньшей мере 68 миллиардов долларов США.

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Опосредованные потери экономики составляют на сегодняшний день 600 млрд долларов США. И каждый день они, к сожалению, будут расти".

Больше деталей: Верещук подчеркнула, что Россия как государство агрессор полностью компенсирует все эти убытки и понесет ответственность за содеянное. Она пообещала, что вся правительственная команда приложит максимум усилий, чтобы этого достичь.