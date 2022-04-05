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Ущерб от действий РФ: 68 млрд долларов прямого и 600 млрд опосредованного

Катерина ТищенкоВторник, 5 апреля 2022, 22:44
Ущерб от действий РФ: 68 млрд долларов прямого и 600 млрд опосредованного
разрушенный дом в Ирпене, ФОТО: БОГДАНА ГАЙВОРОНСКАЯ

По состоянию на 1 апреля прямой ущерб Украины от военных действий РФ составляет не менее 68 миллиардов долларов, опосредованный – 600 миллиардов долларов.

Источник: вице-премьер, глава Министерства реинтеграции Ирина Верещук на брифинге

Детали: Верещук сообщила, что, согласно постановлению правительства, Мининтеграции будет координировать работу всех министерств для оценки ущерба от агрессии РФ. Эта работа уже началась.

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Такая оценка будет охватывать широкий объем убытков, определяемых по 15 категориям. Например, потери экономики, инфраструктура, окружающая среда, культурное наследие и т.д.

"Такой подход позволит охватить все категории, как прямых, так и опосредованных потерь, наносимых нашему государству. Включая упущенную выгоду, которую мы недополучили из-за этой захватнической войны", - сказала вице-премьер.

Прямая речь: "Уже сейчас, по предварительным подсчетам, начиная с 24 февраля, в Украине повреждено, разрушено, уничтожено по меньшей мере 26 тысяч квадратных метров жилой площади, 533 учебных заведения, 196 учреждений здравоохранения, 300 детских садов, 8 гражданских аэропортов, 10 военных аэродромов, 129 заводов и предприятий, более 22 тысяч километров дорог, 226 мостов и мостовых переходов.

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Прямые потери физической инфраструктуры, по подсчетам экспертов Киевской школы экономики, осуществленным в тесном сотрудничестве с Министерством реинтеграции и правительственной командой в рамках проекта "Россия заплатит", на 1 апреля составили по меньшей мере 68 миллиардов долларов США.

Опосредованные потери экономики составляют на сегодняшний день 600 млрд долларов США. И каждый день они, к сожалению, будут расти".

Больше деталей: Верещук подчеркнула, что Россия как государство агрессор полностью компенсирует все эти убытки и понесет ответственность за содеянное. Она пообещала, что вся правительственная команда приложит максимум усилий, чтобы этого достичь.

Темы: войнаденьгиРосcияВерещук
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