В ОП рассказали, на какой срок могут продлить прохождение ВВК ограниченно годными

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук заявила, что ОП будет предлагать продлить сроки прохождения ВВК ограниченно годными минимум на 3 месяца, а также правительство должно срочно внести изменения в постановление 560, что позволит отправлять электронные направления на ВВК.

Источник: Верещук в эфире телемарафона

Прямая речь: "В последнее время в Офис президента начали поступать обращения от общественных организаций, физических лиц по данной проблематике. Мы проанализировали, увидели действительно, что проблема есть, доложили президенту и получили поручение принять все неотложные меры, чтобы адекватно решить проблему, которая на сегодня сложилась. Она заключается в том, что более миллиона человек не успеют, вероятно, пройти ВВК как ограниченно годные. Мы связались с депутатами, проработали с Министерством обороны, Генеральным штабом и всеми, от кого это зависит и пришли к выводу, что надо дать людям еще некоторое время, чтобы они успели пройти ВВК нормальным способом.

Реклама:

Для этого будут внесены изменения в действующий закон 3621-IX (которым отменен термин "ограниченно годный" – ред.), где будет определен срок, а также мы даем возможность, чтобы Министерство обороны и ТЦК имели возможность электронного оповещения граждан Украины о прохождении ВВК".

Детали: На вопрос, на какое время может быть продлен срок прохождения ВВК, Верещук ответила: "Конечно, будут решать законодатели, но наша позиция – не менее 3 месяцев надо дать. Потому что мы понимаем, что есть определенное количество ВВК, у нас их 1036, есть более миллиона человек, которые должны пройти, и есть расчет, какая пропускная способность ВВК. Итак, минимум 3 месяца нужно, чтобы дать людям еще пройти ВКЛ без штрафов, без санкций".

Замруководителя ОП сказала, что граждане, которые ранее были признаны ограниченно годными, могут проходить ВВК и по своей инициативе, и получая направление.

РЕКЛАМА:

"Есть проблема с вызовами, электронных направлений пока нет, нам нужно внести изменения в постановление 560. Кабинет министров пообещал, что во вторник такое постановление будет принято, и люди смогут получать электронные оповещения", – сказала она.

Верещук уточнила, что имеет в виду функцию электронного направления на ВВК через приложение "Резерв+", которая сейчас проходит тестирование. При этом она отметила, что это будет возможно только после внесения изменения в постановление Кабмина.

Заместитель руководителя ОП также сообщила, что будет инициировать изменения, чтобы ограниченно годные, которые не достигли мобилизационного возраста – 25 лет – пока не проходили ВВК и не получали штрафы.

Что предшествовало: 24 января Верещук заявила, что сейчас в Раде работают над тем, чтобы продлить срок для повторного медосмотра для ограниченно годных, который должен был бы закончиться 4 февраля.

Предыстория: