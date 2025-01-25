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В ОП рассказали, на какой срок могут продлить прохождение ВВК ограниченно годными

Катерина ТищенкоСуббота, 25 января 2025, 23:05
В ОП рассказали, на какой срок могут продлить прохождение ВВК ограниченно годными
иллюстративное фото Getty Images

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук заявила, что ОП будет предлагать продлить сроки прохождения ВВК ограниченно годными минимум на 3 месяца, а также правительство должно срочно внести изменения в постановление 560, что позволит отправлять электронные направления на ВВК.

Источник: Верещук в эфире телемарафона

Прямая речь: "В последнее время в Офис президента начали поступать обращения от общественных организаций, физических лиц по данной проблематике. Мы проанализировали, увидели действительно, что проблема есть, доложили президенту и получили поручение принять все неотложные меры, чтобы адекватно решить проблему, которая на сегодня сложилась. Она заключается в том, что более миллиона человек не успеют, вероятно, пройти ВВК как ограниченно годные. Мы связались с депутатами, проработали с Министерством обороны, Генеральным штабом и всеми, от кого это зависит и пришли к выводу, что надо дать людям еще некоторое время, чтобы они успели пройти ВВК нормальным способом.

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Для этого будут внесены изменения в действующий закон 3621-IX (которым отменен термин "ограниченно годный" – ред.), где будет определен срок, а также мы даем возможность, чтобы Министерство обороны и ТЦК имели возможность электронного оповещения граждан Украины о прохождении ВВК".

Детали: На вопрос, на какое время может быть продлен срок прохождения ВВК, Верещук ответила: "Конечно, будут решать законодатели, но наша позиция – не менее 3 месяцев надо дать. Потому что мы понимаем, что есть определенное количество ВВК, у нас их 1036, есть более миллиона человек, которые должны пройти, и есть расчет, какая пропускная способность ВВК. Итак, минимум 3 месяца нужно, чтобы дать людям еще пройти ВКЛ без штрафов, без санкций".

Замруководителя ОП сказала, что граждане, которые ранее были признаны ограниченно годными, могут проходить ВВК и по своей инициативе, и получая направление.

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"Есть проблема с вызовами, электронных направлений пока нет, нам нужно внести изменения в постановление 560. Кабинет министров пообещал, что во вторник такое постановление будет принято, и люди смогут получать электронные оповещения", – сказала она.

Верещук уточнила, что имеет в виду функцию электронного направления на ВВК через приложение "Резерв+", которая сейчас проходит тестирование. При этом она отметила, что это будет возможно только после внесения изменения в постановление Кабмина.

Заместитель руководителя ОП также сообщила, что будет инициировать изменения, чтобы ограниченно годные, которые не достигли мобилизационного возраста – 25 лет – пока не проходили ВВК и не получали штрафы.

Что предшествовало: 24 января Верещук заявила, что сейчас в Раде работают над тем, чтобы продлить срок для повторного медосмотра для ограниченно годных, который должен был бы закончиться 4 февраля. 

Предыстория:

  • В апреле 2024 года президент подписал закон № 3621-IX "Об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту", который предусматривает отмену "ограниченно годного" статуса военнообязанных.
  • Закон вступил в силу 4 мая 2024 года. После этого в течение девяти месяцев (до 4 февраля 2025-го) ограниченно годные должны были повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). По ее результатам медики должны были решить, к какой группе будет принадлежать мужчина призывного возраста.

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