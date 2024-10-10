УП: Верещук в ОП отдали "токсичные" темы, а Миките социалку и региональную политику
Новоназначенный заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук в ОП будет заниматься обращениями граждан, комиссиями по помилованиям и гражданству, вопросами военнопленных. Другой новый заместитель Виктор Микита будет курировать темы социальной и региональной политики.
Источник: статья УП "Новые люди в старом Офисе. Кто и чем теперь занимается на Банковой"
Детали: 8 сентября президент Владимир Зеленский назначил главе ОП двух новых заместителей: экс-главу Закарпатской ОГА Виктора Микиту и экс-вице-премьера по вопросам реинтеграции Ирину Верещук.
Несколько собеседников УП во власти убеждали, что переход Верещук в Офис не планировался.
"Ее, если честно, хотели просто уволить. Но так могли думать только те, кто не знают Ирину Андреевну. Она не из тех, кого можно просто взять и выгнать. Поэтому не было другого совета, как забрать ее на Банковую", - рассказывают в команде Зеленского.
По словам собеседников УП первой сферой ответственности Верещук на Банковой стали обращения граждан.
"Ире отдали все "токсичные" темы. Сначала обращения, от которых все шарахаются. Потом комиссия по помилованиям, потом комиссия по гражданству. Там какое решение не прими - получишь только хейт. А Верещук так довольно смело за все берется", - рассказывает один из собеседников УП во власти.
"Теперь Верещук забрала под себя еще и вопрос военнопленных, подходит к теме возвращения детей. Она постепенно захватывает все больше тем", - убеждает другой собеседник, знакомый с внутренней кухней ОП.
Другого новоназначенного заместителя Ермака Микиту называют "одним из любимчиков главы ОП".
Дословно: "Микита-глава ОВА был вовлечен в организацию разговоров Офиса с руководством Венгрии и успел положительно зарекомендовать себя перед президентом и Ермаком.
Именно Миките, кстати, отошла на Банковой социалка. Кроме того, он берет под контроль региональную вертикаль государственных администраций.
Не так давно новый заместитель Ермака даже проводил большое совещание с партийным активом "Слуги народа" в регионах. Эта встреча подняла лавину слухов, что власть готовится к выборам. Хотя на Банковой дружно от этой темы открещиваются".