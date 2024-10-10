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УП: Верещук в ОП отдали "токсичные" темы, а Миките социалку и региональную политику

Александр Шумилин, Роман РоманюкЧетверг, 10 октября 2024, 12:18
УП: Верещук в ОП отдали токсичные темы, а Миките социалку и региональную политику
Фото иллюстративное

Новоназначенный заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук в ОП будет заниматься обращениями граждан, комиссиями по помилованиям и гражданству, вопросами военнопленных. Другой новый заместитель Виктор Микита будет курировать темы социальной и региональной политики.

Источник: статья УП "Новые люди в старом Офисе. Кто и чем теперь занимается на Банковой"

Детали: 8 сентября президент Владимир Зеленский назначил главе ОП двух новых заместителей: экс-главу Закарпатской ОГА Виктора Микиту и экс-вице-премьера по вопросам реинтеграции Ирину Верещук.

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Несколько собеседников УП во власти убеждали, что переход Верещук в Офис не планировался.

"Ее, если честно, хотели просто уволить. Но так могли думать только те, кто не знают Ирину Андреевну. Она не из тех, кого можно просто взять и выгнать. Поэтому не было другого совета, как забрать ее на Банковую", - рассказывают в команде Зеленского.

По словам собеседников УП первой сферой ответственности Верещук на Банковой стали обращения граждан.

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"Ире отдали все "токсичные" темы. Сначала обращения, от которых все шарахаются. Потом комиссия по помилованиям, потом комиссия по гражданству. Там какое решение не прими - получишь только хейт. А Верещук так довольно смело за все берется", - рассказывает один из собеседников УП во власти.

"Теперь Верещук забрала под себя еще и вопрос военнопленных, подходит к теме возвращения детей. Она постепенно захватывает все больше тем", - убеждает другой собеседник, знакомый с внутренней кухней ОП.

Другого новоназначенного заместителя Ермака Микиту называют "одним из любимчиков главы ОП".

Дословно: "Микита-глава ОВА был вовлечен в организацию разговоров Офиса с руководством Венгрии и успел положительно зарекомендовать себя перед президентом и Ермаком.

Именно Миките, кстати, отошла на Банковой социалка. Кроме того, он берет под контроль региональную вертикаль государственных администраций.

Не так давно новый заместитель Ермака даже проводил большое совещание с партийным активом "Слуги народа" в регионах. Эта встреча подняла лавину слухов, что власть готовится к выборам. Хотя на Банковой дружно от этой темы открещиваются".

ВерещукОфис президента
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