Белый дом: США хотят поставить РФ перед выбором между истощением резервов и дефолтом

Цель санкций США состоит в том, чтобы истощить ресурсы РФ для войны в Украине и поставить Москву перед выбором – истощение своих долларовых резервов или дефолт.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, которую цитирует The Guardian

Прямая речь: "Россия не имеет неограниченных ресурсов, особенно сейчас, учитывая введенные нами разрушительные санкции. Они будут вынуждены выбирать между истощением оставшихся ценных долларовых резервов, получением новых доходов или дефолтом. Наибольшая часть нашей цели здесь состоит в том, чтобы истощить ресурсы, которые есть у Путина (президента РФ Владимира Путина – Ред.) для продолжения своей войны против Украины… В долгосрочной перспективе ему будет труднее вести войну".

Напомним: 5 апреля стало известно, что США, ЕС и G7 координируют новый пакет санкций против России, включая запрет США на новые инвестиции в страну.

Новые санкции, как ожидается, будут объявлены в среду.