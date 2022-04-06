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Гостомель: Пропавшими считаются более 400 человек

Среда, 6 апреля 2022, 02:04

За 35 дней оккупации в Гостомеле пропали без вести более 400 человек - из свидетельств очевидцев известно, что некоторые погибли, но местонахождение людей до сих пор неизвестно.

Источник: глава Гостомельской поселковой военной администрации Тарас Думенко в "Громадском радио"

Прямая речь: "Мы знаем о людях, что они убиты, есть подтверждение, фото и видеофиксация, но мы до сих пор не можем их найти. Когда была связь, нам очевидцы смогли донести эту информацию, а сейчас мы до сих пор не можем их найти. Источнику информации удалось спастись".

Детали: Отмечается, что у врача в Гостомеле россияне похитили мужа и сына, и их до сих пор не могут найти. Также ищут тело начальника пожарной части Гостомельского аэропорта.

В Гостомеле российские войска убили поселкового голову Юрия Прилипко, вместе с ним погибли также волонтеры Руслан Карпенко и Иван Заря, тела которых были найдены.

По мнению Думенко, россияне "подчищали следы своих зверств": "Ты мог двигаться в направлении Гостомеля и вдоль дороги стояли расстрелянные автомобили с телами, включая детей. И мог возвращаться назад - а этих тел уже не было. Моя гипотеза в том, что чем спокойнее чувствовали себя оккупанты на какой-то территории, чем дальше они были от линии фронта, тем тщательнее они заметали свои следы".

Напомним: 2 апреля вся Киевщина была освобождена от россиян.

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