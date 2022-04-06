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Сийярто вызвал посла Украины из-за "оскорбления" Венгрии

"Европейская правда"Среда, 6 апреля 2022, 09:44

Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины, заявляя об оскорбительных украинских заявлениях в отношении позиции Будапешта по поводу войны.

Об этом заявил в среду министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет "Европейская правда".

Сийярто заявил, что результаты выборов в воскресенье показали поддержку позиции правительства, выступающего против энергетических санкций и не допускающего транзит оружия через территорию Венгрии.

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"Мы понимаем, что у украинцев был бы другой интерес, даже не спорим с ними: интересы украинского народа и интересы венгерского народа на первом месте. Однако нельзя не сказать об одном: никто не может позволить себе оценивать демократическое решение венгерского народа!", - написал Сийярто в Facebook. 

"Заявления об установлении тоталитарных режимов, соучастии в войне и сожаления по поводу волеизъявления венгерского народа неприемлемы!", - заявил он.

"Украинским лидерам пора прекратить свои оскорбления в адрес Венгрии и признать волю венгерского народа", - добавил глава МИД Венгрии.

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Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем выступлении после выборов назвал украинского президента среди тех, кто якобы мешал повторному избранию его партии.

Президент Владимир Зеленский считает, что премьер-министр Венгрии сейчас "заиграет" с Россией, однако ему придется избрать между РФ и другим миром.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что после переизбрания на пост премьер-министра Виктора Орбана Венгрия будет усиливать дружбу с РФ и призвала не допустить построения тоталитарного режима в соседней стране.

В МИД Украины заявили, что с уважением воспринимают волеизъявление венгерского народа на парламентских выборах, добавив, что у Орбана нет оснований утверждать, что на пути к победе на выборах ему пришлось бороться с президентом Украины.

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Темы: Венгриядипломатические отношения
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