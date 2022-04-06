Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Мэр Рубежного сдает оккупантам проукраинских активистов – глава области

Ирина БалачукСреда, 6 апреля 2022, 10:23
Мэр Рубежного сдает оккупантам проукраинских активистов – глава области
Бывший мэр города Рубежное Сергей Хортов. Скриншот из видео российского пропагандистского издания РИА Новости

Бывший мэр города Рубежное Сергей Хортив не просто перешел на сторону российских захватчиков, но передает оккупантам информацию о людях с проукраинской позицией, но планы его удалось поломать.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире канала "Дом"

Прямая речь Гайдая: "Вот этот последний случай с мэром Рубежного. Там совсем все плохо. В том плане, что мэр, кроме того, что перешел на сторону оккупантов, он еще и активно с ними сотрудничает в плане выявления украинских активистов. Он их просто сдает. Такой уже стопроцентный предатель, сдающий оккупантам людей с проукраинской позицией".

Реклама:

Детали: В то же время Гайдай добавил, что Украина смогла "немного поломать планы оккупантов, которые хотели сделать картинку, как мэр города передает оккупантам ключи, и как их с радостью встречают".

Он объяснил, что сделал представление на президента и президент подписал указ о введении военно-гражданской администрации в Рубежном. Это привело к тому, что "мэр теперь никто" и он не нужен никому, даже оккупантам.

4 апреля Гайдай сообщил, что Хортив не выходит на связь, поэтому он назначил руководить Рубежным главу Северодонецкой РГА Романа Власенко.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 

  • 1 апреля стало известно, что мэр Рубежного Сергей Хортив предал Украину и перешел на сторону военных Российской Федерации. В сети опубликовали видео, в котором Хортив в стиле российской пропаганды называет ВСУ "нацистами" и призывает сложить оружие.
  • 3 апреля Гайдай сообщил, что в Луганской области среди глав общин оказались четыре предателя: в Рубежном, Станице Луганской, Меловом и Марковке.
  • Почти с первых дней войны с Хортивым не было связи, поэтому 4 марта глава Гайдай назначил руководить Рубежным главу Северодонецкой РГА Романа Власенко.

Темы: Луганская областьвойнагосизмена
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Все новости...
Луганская область
В Москве оставили в силе "приговор" украинскому правозащитнику о 13 годах колонии
На Луганщине оккупанты планируют до 1 октября паспортизировать всех подростков – ЦНС
СБУ установила 15 коллаборантов, которые готовят псевдовыборы в Луганской области
Последние новости
17:52
Депутаты предлагают ввести в Украине День благодарения Богу
17:51
Судоходный гигант Hapag-Lloyd решил обходить Красное море на фоне атак йеменских хуситов
17:51
Почти 300 человек погибли от мин с начала большой войны — ГСЧС
17:42
По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится
17:34
Верховный суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
17:18
Украинцы ухудшили оценку экономической ситуации в стране – опрос
17:09
Эрдоган говорит, что премьер Израиля ничем не отличается от Гитлера
17:01
В Лас-Вегасе прогнозируют рекордное количество свадеб перед Новым годом: все через дату
16:48
Зеленский поблагодарил работников оборонки: Собственного оружия стало втрое больше
16:45
Украина в декабре получила 5 миллиардов финансовой помощи - Минфин
Все новости...
Реклама: