Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Мэр Рубежного сдает оккупантам проукраинских активистов – глава области

Ирина БалачукСреда, 6 апреля 2022, 10:23
Бывший мэр города Рубежное Сергей Хортов. Скриншот из видео российского пропагандистского издания РИА Новости

Бывший мэр города Рубежное Сергей Хортив не просто перешел на сторону российских захватчиков, но передает оккупантам информацию о людях с проукраинской позицией, но планы его удалось поломать.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире канала "Дом"

Прямая речь Гайдая: "Вот этот последний случай с мэром Рубежного. Там совсем все плохо. В том плане, что мэр, кроме того, что перешел на сторону оккупантов, он еще и активно с ними сотрудничает в плане выявления украинских активистов. Он их просто сдает. Такой уже стопроцентный предатель, сдающий оккупантам людей с проукраинской позицией".

Детали: В то же время Гайдай добавил, что Украина смогла "немного поломать планы оккупантов, которые хотели сделать картинку, как мэр города передает оккупантам ключи, и как их с радостью встречают".

Он объяснил, что сделал представление на президента и президент подписал указ о введении военно-гражданской администрации в Рубежном. Это привело к тому, что "мэр теперь никто" и он не нужен никому, даже оккупантам.

4 апреля Гайдай сообщил, что Хортив не выходит на связь, поэтому он назначил руководить Рубежным главу Северодонецкой РГА Романа Власенко.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 1 апреля стало известно, что мэр Рубежного Сергей Хортив предал Украину и перешел на сторону военных Российской Федерации. В сети опубликовали видео, в котором Хортив в стиле российской пропаганды называет ВСУ "нацистами" и призывает сложить оружие.
  • 3 апреля Гайдай сообщил, что в Луганской области среди глав общин оказались четыре предателя: в Рубежном, Станице Луганской, Меловом и Марковке.
  • Почти с первых дней войны с Хортивым не было связи, поэтому 4 марта глава Гайдай назначил руководить Рубежным главу Северодонецкой РГА Романа Власенко.

Темы: Луганская областьвойнагосизмена
Главное сегодня

Вражеские войска перегруппировываются перед наступлением на Харьков – разведка

Кремль сменил командование своими войсками в Украине – BBC

Буча: убийства, изнасилования и пытки над женщинами и детьми. Зверства РФ фиксируют следователи

СМИ: Два белорусских офицера подорвались на российской мине в Гомельской области

ВИДЕОМестный журналист поймал на камеру первые минуты после взрыва ракеты в Краматорске

Евросоюз передал Киеву опросник для получения статуса кандидата

Все новости...
Луганская область
Луганщина: в Рубежном погиб человек, еще 5 пострадали от обстрелов
Росіяни влучили в цистерну з азотною кислотою на Луганщині – людей просять закрити вікна та шукати маски
Гумкоридоры: 5 апреля будет 7 маршрутов, под Мариуполем отпустили представителей МККК
Последние новости
06:02
Пентагон подтвердил, что ракетный удар по вокзалу в Краматорске совершила Россия
05:32
Вражеские войска перегруппировываются перед наступлением на Харьков – разведка
04:52
Рэпер FACE и еще 5 человек пополнили российские списки "иноагентов"
04:19
Каймановы Острова заморозили более $7 млрд. активов россиян – СМИ
03:40
видеоSpaceX отправила на МКС первых космических туристов
02:58
МВФ согласовал открытие спецсчета для помощи Украине от стран-доноров
02:32
США ограничивают доступ России и Беларуси к иностранным удобрениям
01:55
Британия предоставит Украине дополнительно ПЗРК Starstreak и другое оружие
01:45
ВСУ разбили 20% вражеской армии, Россия готовит атаку на Донбасс – Пентагон
01:34
Полусанкции от ЕС и банковский вопрос: экономические итоги
Все новости...