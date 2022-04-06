Мэр Рубежного сдает оккупантам проукраинских активистов – глава области

Бывший мэр города Рубежное Сергей Хортив не просто перешел на сторону российских захватчиков, но передает оккупантам информацию о людях с проукраинской позицией, но планы его удалось поломать.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире канала "Дом"

Прямая речь Гайдая: "Вот этот последний случай с мэром Рубежного. Там совсем все плохо. В том плане, что мэр, кроме того, что перешел на сторону оккупантов, он еще и активно с ними сотрудничает в плане выявления украинских активистов. Он их просто сдает. Такой уже стопроцентный предатель, сдающий оккупантам людей с проукраинской позицией".

Детали: В то же время Гайдай добавил, что Украина смогла "немного поломать планы оккупантов, которые хотели сделать картинку, как мэр города передает оккупантам ключи, и как их с радостью встречают".

Он объяснил, что сделал представление на президента и президент подписал указ о введении военно-гражданской администрации в Рубежном. Это привело к тому, что "мэр теперь никто" и он не нужен никому, даже оккупантам.

4 апреля Гайдай сообщил, что Хортив не выходит на связь, поэтому он назначил руководить Рубежным главу Северодонецкой РГА Романа Власенко.

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