Мэр Рубежного сдает оккупантам проукраинских активистов – глава области
Бывший мэр города Рубежное Сергей Хортив не просто перешел на сторону российских захватчиков, но передает оккупантам информацию о людях с проукраинской позицией, но планы его удалось поломать.
Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире канала "Дом"
Прямая речь Гайдая: "Вот этот последний случай с мэром Рубежного. Там совсем все плохо. В том плане, что мэр, кроме того, что перешел на сторону оккупантов, он еще и активно с ними сотрудничает в плане выявления украинских активистов. Он их просто сдает. Такой уже стопроцентный предатель, сдающий оккупантам людей с проукраинской позицией".
Детали: В то же время Гайдай добавил, что Украина смогла "немного поломать планы оккупантов, которые хотели сделать картинку, как мэр города передает оккупантам ключи, и как их с радостью встречают".
Он объяснил, что сделал представление на президента и президент подписал указ о введении военно-гражданской администрации в Рубежном. Это привело к тому, что "мэр теперь никто" и он не нужен никому, даже оккупантам.
4 апреля Гайдай сообщил, что Хортив не выходит на связь, поэтому он назначил руководить Рубежным главу Северодонецкой РГА Романа Власенко.
Предыстория:
- 1 апреля стало известно, что мэр Рубежного Сергей Хортив предал Украину и перешел на сторону военных Российской Федерации. В сети опубликовали видео, в котором Хортив в стиле российской пропаганды называет ВСУ "нацистами" и призывает сложить оружие.
- 3 апреля Гайдай сообщил, что в Луганской области среди глав общин оказались четыре предателя: в Рубежном, Станице Луганской, Меловом и Марковке.
- Почти с первых дней войны с Хортивым не было связи, поэтому 4 марта глава Гайдай назначил руководить Рубежным главу Северодонецкой РГА Романа Власенко.