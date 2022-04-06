Жириновский таки умер

ЖИРИНОВСКИЙ В ГОСДУМЕ В СЕНТЯБРЕ 2021 ГОДА. ФОТО: ПРЕСс-сЛУЖБА ГОСТДУМЫ РФ

Российский политик Владимир Жириновский скончался, теперь сообщили официально.

Источник: спикер Думы Вячеслав Володин

Прямая речь Володина: "После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский.

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Яркий талантливый политик. Человек, глубоко понимавший, как устроенный мир и многое предсказывавший.

Его личность так масштабна, что без него тяжело представить историю развития политической системы современной России".

Предыстория: В России сенаторы еще 25 марта сообщали, что Жириновский скончался, а затем удаляли сообщения.

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Власть это отрицала и называла его "великим молодцем".