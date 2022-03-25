В России сообщили о смерти Жириновского, власти опровергают
Пятница, 25 марта 2022, 10:59
Российские СМИ и сенаторы сообщили о смерти главы фракции ЛДПР в Госдуме РФ Владимира Жириновского.
Источник: "РИА Новости" со ссылкой на сенатора Александра Пронюшкина, РБК со ссылкой на источники в Госдуме, приближенный к ФСБ РФ телеграм-канал Mash, пропагандисты Sputnik
Детали: Отмечается, что российский политик скончался в возрасте 75 лет.
Сообщается, что последние сутки он провел в коме.
Тем временем спикер думы Вячеслав Володин говорит, что Жириновский все еще жив. Минздрав РФ также говорит, что состояние Жириновского "стабильно".
Прямая речь Володина: "Состояние его действительно тяжелое. Сегодня ему сделали КТ.
Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам великий молодец".
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