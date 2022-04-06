Силовики ранили при задержании "рельсовых партизан" Беларуси

Силовики режима Лукашенко задержали троих белорусов 27 и 28 лет, причастных к уничтожению двух релейных шкафов сигнальной установки под Осиповичами, обеспечивающей движение железнодорожных составов.

Источник: "Радыё Свабода", правозащитный центр "Вясна", начальник криминальной милиции МВД Геннадий Казакевич, которого цитирует госинформагенство "БелТА"

В МВД Беларуси сообщили, что в ночь на 30 марта при силовой поддержке СОБРа были задержаны трое жителей Бобруйска, один был ранен.

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По данным "Вясны", при задержании мужчины оказывали активное сопротивление и пытались скрыться. Силы безопасности применили оружие. Один из задержанных получил ранения и находится в медицинском учреждении. Другим была оказана медицинская помощь на месте.

Начальник криминальной полиции МВД Беларуси Геннадий Казакевич заявил, что "акты терроризма на железной дороге РБ будут жестко пресекаться" силовиками с использованием оружия.

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6 апреля стало известно, что 30 марта полиция задержала еще одного сотрудника БЖД, сотрудника Барановичского отделения БЖД и администратора тематических ресурсов БЖД во "ВКонтакте" и "Одноклассниках" Валентина Самасюка. Где он сейчас находится и в каком состоянии, неизвестно, сообщает @belzhd_live.

В конце марта в Беларуси за диверсии были задержаны не менее 40 железнодорожников.

Напомним: Формирование BYpol, объявленное режимом Лукашенко экстремитским, продолжает призывать белорусов к совершению диверсий на объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры Беларуси в рамках плана "Перамога".

Белорусские "рельсовые партизаны" таким образом пытаются оказывать сопротивление российской агрессии против Украины. Как известно через Беларусь РФ перебрасывает, чтобы воевать, в Украину живую силу и технику.