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Оккупанты похитили жену украинского военного в Запорожской области

Валентина РоманенкоСреда, 6 апреля 2022, 16:20
Оккупанты похитили жену украинского военного в Запорожской области
иллюстративное фото

Представители российских оккупационных войск похитили в Запорожской области жену украинского военнослужащего.

Источник: Офис генерального прокурора в Telegram

Детали: По данным следствия, 5 апреля 2022 года представители вооруженных сил страны-агрессора похитили гражданку Украины с целью психологического давления на ее мужа, который воюет в составе вооруженных формирований Украины.

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Угрожая пытками и причинением вреда жизни и здоровью женщины, оккупанты пытались заставить его нарушить военную присягу ВСУ.

Запорожская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам нарушения законов и обычаев войны.

По данным ОГП, также есть нередкие факты похищения военнослужащими РФ на временно оккупированных территориях Запорожского региона работников правоохранительных органов.

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Дословно: "Если вы стали свидетелем военного преступления РФ, фиксируйте и присылайте доказательства: https://warcrimes.gov.ua".

Темы: Запорожская областьвойнапрокуратура
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