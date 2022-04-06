Оккупанты похитили жену украинского военного в Запорожской области

Представители российских оккупационных войск похитили в Запорожской области жену украинского военнослужащего.

Источник: Офис генерального прокурора в Telegram

Детали: По данным следствия, 5 апреля 2022 года представители вооруженных сил страны-агрессора похитили гражданку Украины с целью психологического давления на ее мужа, который воюет в составе вооруженных формирований Украины.

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Угрожая пытками и причинением вреда жизни и здоровью женщины, оккупанты пытались заставить его нарушить военную присягу ВСУ.

Запорожская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам нарушения законов и обычаев войны.

По данным ОГП, также есть нередкие факты похищения военнослужащими РФ на временно оккупированных территориях Запорожского региона работников правоохранительных органов.

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Дословно: "Если вы стали свидетелем военного преступления РФ, фиксируйте и присылайте доказательства: https://warcrimes.gov.ua".