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На Западе не уверены, что Путин окончательно отказался от попыток захвата Киева

"Европейская правда"Среда, 6 апреля 2022, 17:35
На Западе не уверены, что Путин окончательно отказался от попыток захвата Киева
Владимир Путин, Getty Images

По мнению чиновников в США и других странах Запада, президент РФ Владимир Путин не обязательно отказался от захвата Киева, несмотря на отвод войск на этом направлении.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

По словам собеседников, несмотря на анонсированную Кремлем смену приоритетов, США и союзники готовятся в том числе к сценарию, что Путин снова попытается захватить Киевщину после того, как добьется успеха в Луганской и Донецкой областях - если будет иметь достаточно живой силы и оружия.

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Советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан публично говорил, что Путин, вероятно, не остановится на востоке Украины в случае выхода на границы Донецкой и Луганской областей и попытается идти дальше. "По крайней мере, это их намерение и план", – отметил он. Также в США считают, что Россия продолжит воздушные и ракетные удары по всей территории страны, включая Киев и Львов.

"Цель России – как можно больше ослабить Украину", - отметил Салливан.

Западные и украинские собеседники CNN сказали, что не верят в искренность намерений России достичь какого-либо соглашения в переговорах с Киевом и это только прикрытие. Они говорят также, что Путин вряд ли отказался от попыток свергнуть легитимное правительство Украины.

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В то же время в разведке США говорят, что хотя РФ может попытаться повторить атаку еще где-то, кроме востока, эта операция вряд ли будет иметь значительные успехи - учитывая серьезные потери, которые россияне понесли за предыдущие недели войны.

По мнению собеседников, наиболее явный способ Украины закончить эту войну – продолжать решительную борьбу с российской армией, и потому союзники продолжают поставки оружия.

"Есть только один путь к завершению войны. Для этого нужно, чтобы Украина победила", - отметил один из европейских чиновников.

Темы: СШАвойнаПутинКиев
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