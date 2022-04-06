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В селах трех общин Киевщины комендантский час продлили до 10 апреля – мэр Броваров

Катерина ТищенкоСреда, 6 апреля 2022, 17:57
В селах трех общин Киевщины комендантский час продлили до 10 апреля – мэр Броваров
AFP via Getty Images

Комендантский час в некоторых селах Барышевской, Калитянской и Великодымерской общин Киевской области продлен до 10 апреля.

Источник: мэр Броваров Игорь Сапожко в Facebook

Детали: Комендантский час продлен с 6 часов утра 7 апреля до 6 часов утра 10 апреля в селах:

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  • Барышевской общины: Рудницкое, Победа, Лукьяновка;
  • Великодымерской общины: Большая Дымерка, Бобрик, Богдановка, Вольное, Гаевое, Гребельки, Жердова, Залесье, Захаровка, Кулажинцы, Михайловка, Первомайское, Подлесье, Плоское, Покровское, Светильня, Тарасовка, Шевченково;
  • Калитянской общины: Бервица, Заворичи, Мокрец.

При этом в Броварской городской территориальной общине комендантский час вводится с 21.00 6 апреля до 6 утра 7 апреля.

Во время комендантского часа запрещается пребывание граждан в установленный период на улицах и других общественных местах, а также движение транспортных средств без специальных пропусков.

Что предшествовало: Ранее усиленный комендантский час до 7 апреля был введен в населенных пунктах Броварского, Вышгородского и Бучанского районов Киевской области, освобожденных от оккупационных войск.

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Темы: Киевская областьвойна
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