Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В селах трех общин Киевщины комендантский час продлили до 10 апреля – мэр Броваров

Катерина ТищенкоСреда, 6 апреля 2022, 17:57
AFP via Getty Images

Комендантский час в некоторых селах Барышевской, Калитянской и Великодымерской общин Киевской области продлен до 10 апреля.

Источник: мэр Броваров Игорь Сапожко в Facebook

Детали: Комендантский час продлен с 6 часов утра 7 апреля до 6 часов утра 10 апреля в селах:

  • Барышевской общины: Рудницкое, Победа, Лукьяновка;
  • Великодымерской общины: Большая Дымерка, Бобрик, Богдановка, Вольное, Гаевое, Гребельки, Жердова, Залесье, Захаровка, Кулажинцы, Михайловка, Первомайское, Подлесье, Плоское, Покровское, Светильня, Тарасовка, Шевченково;
  • Калитянской общины: Бервица, Заворичи, Мокрец.

При этом в Броварской городской территориальной общине комендантский час вводится с 21.00 6 апреля до 6 утра 7 апреля.

Во время комендантского часа запрещается пребывание граждан в установленный период на улицах и других общественных местах, а также движение транспортных средств без специальных пропусков.

Что предшествовало: Ранее усиленный комендантский час до 7 апреля был введен в населенных пунктах Броварского, Вышгородского и Бучанского районов Киевской области, освобожденных от оккупационных войск.

Темы: Киевская областьвойна
Главное сегодня

Байден подписал новые санкции против российской нефти и торговли с РФ и Беларусью

Полтавщина: россияне ударили ракетами по городу-курорту, есть пострадавшие

Регионы: удары по Кировоградской и Полтавской областям, в направлении Изюма и Попасной у РФ без успеха

Вражеские войска перегруппировываются перед наступлением на Харьков – разведка

Кремль сменил командование своими войсками в Украине – BBC

Буча: убийства, изнасилования и пытки над женщинами и детьми. Зверства РФ фиксируют следователи

Все новости...
Киевская область
Киевская область: Министерство обороны показало уничтоженную Бородянку из беспилотника
На освобожденной Киевщине расчищают Житомирскую трассу и строят насыпной мост через реку
Киевщина: мужчина погиб от взрыва его заминированного автомобиля
Последние новости
11:53
видеоПобедитель Евровидения-2021 выпустил мощный клип в поддержку Украины
11:44
ЕС ограничил импорт удобрений из России
11:31
Орбан считает, что резня в Буче могла быть инсценировкой
11:29
Финляндия закрыла въезд для всех грузовых транспортных средств с номерами РФ и РБ
11:28
Евросоюз: Вокзал в Краматорске атаковала Россия
11:28
Киевляне будут еще долго слышать звуки взрывов, идет разминирование области - глава ОВА
11:18
Украли экс-главу Херсонской ОГА – источники
11:12
В ЮНЕСКО отказались проводить сессию в российской Казани
11:03
После удара по вокзалу вместо Краматорска эвакуации будет с трех других станций
10:42
Харьковщина: россияне пытаются обойти Изюм, но несут большие потери
Все новости...