Враг все еще стремится продолжить "наступательную операцию" – сводка Генштаба

Россияне продолжают пытаться подготовить наступательную операцию на востоке Украины с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей, в то же время россияне продолжают нести потери и отступать.

Источник: сводка Генерального штаба по российскому вторжению по состоянию на 18.00

Детали: Российские оккупанты осуществляют перегруппировку войск и ведение разведки, пытаются улучшить тактическое положение отдельных подразделений в Южнобужском операционном районе и закрепиться на административных границах Херсонской области.

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Основные усилия противник сосредоточивает на ведении наступательных действий в целях прорыва обороны группировки Объединенных сил на Донецком направлении. Также пытается взять под полный контроль город Мариуполь.

Завершается перегруппировка войск и восстановление боеспособности подразделений Центрального военного округа, выведенных в районы Брянской и Курской областей.

Также в украинском Генштабе констатируют, что идет подготовка и перемещение подразделений оккупационных войск вооруженных сил российской федерации на территорию Украины. Врагом спланировано перемещение подразделений 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа с территории Белорусси в Белгородскую область. Также фиксируется перемещение в эту область отдельных подразделений Центрального военного округа.

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На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в положении и состоянии группировки войск противника не обнаружено. Подразделения Восточного военного округа, выведенные на территорию Гомельской области, завершают перегруппировку.

Отмечается перемещение подразделений противника в железнодорожные станции для загрузки и последующей передислокации.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков. В основном в ночное время, российские войска производят обстрелы города с использованием реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов. В районе города Изюм активные действия противник не проводил. Силами отдельных подразделений 20-й общевойсковой и 1-й танковой армий Западного военного округа РФ осуществляет перегруппировку.

Также враг приступил к использованию железнодорожного сообщения - зафиксировано прибытие железнодорожных эшелонов с вооружением и военной техникой со станции Валуйки (РФ) на железнодорожную станцию ​​Купянск (Украина).

На Донецком и Луганском направлениях основные усилия враг сосредотачивается на боевых действиях в районах населенных пунктов Попасная и Рубежное и установлении контроля над городом Мариуполь. Пытается улучшить тактическое положение. Продолжает огневое воздействие на большинстве направлений.

Противник совершал артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов:

Кременная

Пески

Очеретино

Розовка

Новобахмутовка

Новоселка Вторая

Марьинка

Красногоровка.

В районах Попасной, Степной, Новотошкивской, Рубежное, Северодонецк и Сладкой враг проводил штурмовые действия, но успеха не имел.

Продолжается штурм города Мариуполь, противник активно применяет авиацию.

На Южнобужском направлении враг продолжает производить обстрелы населенных пунктов Щербаки, Камышеваха, Новоданиловка, Малая Токмачка, Гуляйпольское, Лукьяновское, Преображенка и Гуляй Поле.

В то же время в результате наступательных действий подразделений ВС Украины враг потерял контроль над населенным пунктом Осокоровка в Херсонской области.