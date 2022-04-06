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Соратник Медведчука Погребинский после обыска покинул Украину – СМИ

Катерина ТищенкоСреда, 6 апреля 2022, 20:43
фото ZN.UA

Многолетний соратник и единомышленник Виктора Медведчука, политолог Михаил Погребинский покинул Украину и направляется, вероятно, в Германию.

Источник: ZN.UA со ссылкой на источник, источник УП

 
фото ZN.UA

Детали: Погребинский, у которого 26 марта Служба безопасности Украины проводила обыск, 4 апреля был обнаружен в Будапеште (Венгрия), где он заселился в гостиницу.

6 апреля Погребинский покинул отель и направляется в аэропорт Будапешта.

По словам людей, которые находились рядом с Погребинским и слышали его разговор с сестрой, соратник Медведчука направляется в Гамбург.

 
 

По данным источника УП в правоохранительных органах, следствие по делу, где фигурирует Погребинский, продолжается, подозрение ему не объявлялось. Следователи разбираются с его записями, изъятыми при обыске.

Что предшествовало: 26 марта в квартире в Киеве, которой пользуется Погребинский, был проведен обыск. По информации украинских правоохранителей, сам политтехнолог тогда тоже находился в Киеве.

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Темы: Медведчукполиттехнологи
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