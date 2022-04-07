Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Правительство США помогает доставить в Украину 5 тысяч станций Starlink

Ольга ГлущенкоЧетверг, 7 апреля 2022, 02:06
Правительство США помогает доставить в Украину 5 тысяч станций Starlink
фото: Getty Images

5 тысяч комплектов оборудования для спутникового интернета Starlink компании SpaceX Илона Маска помогает финансировать и доставить в Украину правительственное агентство США по международному развитию (USAID).

Источник: CNN, USAID

Дословно: "Спутниковые терминалы Starlink обеспечат неограниченную бесперебойную передачу данных из любой точки Украины".

Реклама:

Терминалы позволят государственным служащим и критически важным поставщикам услуг для граждан продолжать общаться в Украине и с внешним миром, даже если жестокая агрессия Путина прервет украинские кабельные или мобильные связи".

Детали: Starlink – это спутниковый интернет-сервис SpaceX, позволяющий пользователям в отдаленных или разрушенных войной регионах мира получать доступ в Интернет на скорости широкополосного доступа с помощью терминалов или антенн, похожих на небольшие телевизионные.

Напомним: 28 февраля в Украину прибыла первая партия станций спутникового Интернета StarLink.

ВИДЕО ДНЯ

Украина 9 марта получила новую партию станций Starlink, обеспечивающих постоянную связь благодаря спутниковому интернету.

Еще одна партия StarLink прибыла в Украину 15 марта.

Благодаря оборудованию Starlink в Киевской области удалось восстановить связь для жителей Ирпеня и его пригорода Романовки, освобожденных от российских военных.

Темы: технологииинтернетУкраинаСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Все новости...
технологии
Хакеры РФ пытаются добыть боевые планы с гаджетов украинских солдат
Годовая выручка компании-создателя ChatGPT приблизилась к 1 миллиарду долларов
Украинский банк попал в список лучших финтех компаний мира
Последние новости
17:59
Поворозник: На участке "Лыбедская" – "Демеевская" по сути построят новый тоннель
17:58
С 2024 года в Украине бесплодие будут лечить за государственный счет
17:52
Депутаты предлагают ввести в Украине День благодарения Богу
17:51
Судоходный гигант Hapag-Lloyd решил обходить Красное море на фоне атак йеменских хуситов
17:51
Почти 300 человек погибли от мин с начала большой войны — ГСЧС
17:42
По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится
17:34
Верховный суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
17:18
Украинцы ухудшили оценку экономической ситуации в стране – опрос
17:09
Эрдоган говорит, что премьер Израиля ничем не отличается от Гитлера
17:01
В Лас-Вегасе прогнозируют рекордное количество свадеб перед Новым годом: все через дату
Все новости...
Реклама: