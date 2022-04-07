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Правительство США помогает доставить в Украину 5 тысяч станций Starlink

Ольга ГлущенкоЧетверг, 7 апреля 2022, 02:06
фото: Getty Images

5 тысяч комплектов оборудования для спутникового интернета Starlink компании SpaceX Илона Маска помогает финансировать и доставить в Украину правительственное агентство США по международному развитию (USAID).

Источник: CNN, USAID

Дословно: "Спутниковые терминалы Starlink обеспечат неограниченную бесперебойную передачу данных из любой точки Украины".

Терминалы позволят государственным служащим и критически важным поставщикам услуг для граждан продолжать общаться в Украине и с внешним миром, даже если жестокая агрессия Путина прервет украинские кабельные или мобильные связи".

Детали: Starlink – это спутниковый интернет-сервис SpaceX, позволяющий пользователям в отдаленных или разрушенных войной регионах мира получать доступ в Интернет на скорости широкополосного доступа с помощью терминалов или антенн, похожих на небольшие телевизионные.

Напомним: 28 февраля в Украину прибыла первая партия станций спутникового Интернета StarLink.

Украина 9 марта получила новую партию станций Starlink, обеспечивающих постоянную связь благодаря спутниковому интернету.

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Еще одна партия StarLink прибыла в Украину 15 марта.

Благодаря оборудованию Starlink в Киевской области удалось восстановить связь для жителей Ирпеня и его пригорода Романовки, освобожденных от российских военных.

Темы: технологииинтернетУкраинаСША
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