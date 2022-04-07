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Дуда считает действия России геноцидом украинцев

"Европейская правда"Четверг, 7 апреля 2022, 03:18
Дуда считает действия России геноцидом украинцев
Анджей Дуда, фото: KPRP

Президент Польши считает действия РФ геноцидом и полагает, что Запад должен поставить ультиматум Путину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Анджей Дуда заявил в интервью каналу CNN.

На вопрос ведущего, согласен ли он с оценкой Владимира Зеленского, что действия России в Буче являются геноцидом, Дуда ответил, что с этим "трудно не согласиться".

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"Цель этого вторжения – уничтожить украинскую нацию", - говорит польский президент. Он добавляет, что гибель такого количества мирных жителей свидетельствует о том, что действительно намерена сделать Россия.

Анджей Дуда считает, что Западу пора завершить диалог с Путиным.

"Мы всегда слышали, что с Россией нужно говорить. Но диалог с Россией не имеет смысла... Путину нужно поставить жесткие условия. Надо сказать, что если он не выполнит эти условия, нам не о чем будет говорить",- добавляет он.

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На вопрос, действуют ли санкции против России, Дуда сказал, что "санкции должны быть еще более жесткими".

"Но это очень сложная задача. Лучше всего было бы заблокировать Россию от продажи ее сырья: газа, но в первую очередь от нефти", - добавляет он.

Напомним, послы стран Евросоюза на встрече в среду не смогли принять решение о пятом пакете санкций против России. В этот пакет входит запрет только на импорт российского угля.

Однако в Еврокомиссии обещают продолжить дискуссии по запрету и на импорт российской нефти.

Темы: Дудавойнагеноцид
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