Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В общине на Сумщине обнаружили замученного со связанными руками

Ольга ГлущенкоЧетверг, 7 апреля 2022, 04:18
В общине на Сумщине обнаружили замученного со связанными руками
разрушенные врагом дома на Сумщине, фото: facebook

В Боромлянской общине Сумской области обнаружили тело замученного мужчины с завязанным лицом и связанными руками.

Источник: председатель Сумской ОВА/ОДА Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "На территории общины (Боромлянской – ред.) продолжают находить замученных врагами людей.

Реклама:

У одного из мужчин было завязанное лицо и связанные руки, на правой ноге – рваные раны.

В настоящее время лицо погибшего не установлено.

Этими случаями занимается прокуратура".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Ранее Живицкий сообщил о трех найденных замученных людях в Конотопском районе.

Темы: Сумская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Все новости...
Сумская область
Обстрелы Сумщины: двое раненых, повреждена железная дорога, более 10 домов и квартир
Россияне атаковали Сумскую область неуправляемыми ракетами, сбрасывали мины
Сумщина: россияне обстреляли полицейских, которые документировали предыдущие преступления
Последние новости
17:59
Поворозник: На участке "Лыбедская" – "Демеевская" по сути построят новый тоннель
17:58
С 2024 года в Украине бесплодие будут лечить за государственный счет
17:52
Депутаты предлагают ввести в Украине День благодарения Богу
17:51
Судоходный гигант Hapag-Lloyd решил обходить Красное море на фоне атак йеменских хуситов
17:51
Почти 300 человек погибли от мин с начала большой войны — ГСЧС
17:42
По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится
17:34
Верховный суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
17:18
Украинцы ухудшили оценку экономической ситуации в стране – опрос
17:09
Эрдоган говорит, что премьер Израиля ничем не отличается от Гитлера
17:01
В Лас-Вегасе прогнозируют рекордное количество свадеб перед Новым годом: все через дату
Все новости...
Реклама: