В общине на Сумщине обнаружили замученного со связанными руками
Четверг, 7 апреля 2022, 04:18
В Боромлянской общине Сумской области обнаружили тело замученного мужчины с завязанным лицом и связанными руками.
Источник: председатель Сумской ОВА/ОДА Дмитрий Живицкий
Прямая речь: "На территории общины (Боромлянской – ред.) продолжают находить замученных врагами людей.
У одного из мужчин было завязанное лицо и связанные руки, на правой ноге – рваные раны.
В настоящее время лицо погибшего не установлено.
Этими случаями занимается прокуратура".
Напомним: Ранее Живицкий сообщил о трех найденных замученных людях в Конотопском районе.
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