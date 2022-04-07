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В общине на Сумщине обнаружили замученного со связанными руками

Ольга ГлущенкоЧетверг, 7 апреля 2022, 04:18
разрушенные врагом дома на Сумщине, фото: facebook

В Боромлянской общине Сумской области обнаружили тело замученного мужчины с завязанным лицом и связанными руками.

Источник: председатель Сумской ОВА/ОДА Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "На территории общины (Боромлянской – ред.) продолжают находить замученных врагами людей.

У одного из мужчин было завязанное лицо и связанные руки, на правой ноге – рваные раны.

В настоящее время лицо погибшего не установлено.

Этими случаями занимается прокуратура".

Напомним: Ранее Живицкий сообщил о трех найденных замученных людях в Конотопском районе.

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Темы: Сумская областьвойна
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