В общине на Сумщине обнаружили замученного со связанными руками

В Боромлянской общине Сумской области обнаружили тело замученного мужчины с завязанным лицом и связанными руками.

Источник: председатель Сумской ОВА/ОДА Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "На территории общины (Боромлянской – ред.) продолжают находить замученных врагами людей.

У одного из мужчин было завязанное лицо и связанные руки, на правой ноге – рваные раны.

В настоящее время лицо погибшего не установлено.

Этими случаями занимается прокуратура".

Напомним: Ранее Живицкий сообщил о трех найденных замученных людях в Конотопском районе.