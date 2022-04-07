Британия предоставит Украине бронетехнику – The Times

Британия разрабатывает план отправки в Украину бронетехники типа Mastiff или Chakal.

Источник: The Times

Детали: В Министерстве обороны Британии рассматривают варианты отправки бронированного транспорта типа Mastiff.

А также автомобилей вроде Chakal, которые могут использоваться как разведывательные или дальнобойные патрульные.

Кроме того, издание со ссылкой на источник сообщает, что британские войска будут отправлены в соседнюю с Украиной страну для проведения учений.

"О дальнейшей поддержке (Украины - ред.), включая противотанковые и зенитные ракеты, Великобритания объявит в ближайшие дни", - отмечает The Times.

Напомним: Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет поставлять оружие, чтобы защитить Одессу и сорвать планы Путина на юге Украины.