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Нападение России на Украину: выросло количество раненых детей, погибли – 167

Ирина БалачукЧетверг, 7 апреля 2022, 08:55
Результаты российских обстрелов в г. Бородянка под Киевом. Фото ГСЧС

По меньшей мере 167 украинских детей погибли в результате нападения России на Украину, 297 получили ранения. Эти цифры не учитывают погибших и раненых в Мариуполе и других местах активных боевых действий.

Источник: Офис генпрокурора в Telegram

Дословно ОГП: "Более 464 детей пострадали в Украине из-за вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 7 апреля официальное число детей-жертв не изменилось – 167. Возросло количество раненых – больше 297.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях".

Детали: Больше всего детей пострадало в Киевской (86), Донецкой (81), Харьковской (73), Черниговской (50), Николаевской (39), Луганской (32), Запорожской (22), Херсонской (29), Сумской (16) , Житомирской (15) областях и столице (16).

По приблизительной оценке властей, по состоянию на 27 марта в Мариуполе погибли около 5 тысяч человек, среди них около 210 детей. Точное количество жертв сейчас подсчитать невозможно.

6 апреля в морг доставили тело 12-летней девочки, которая во время обстрелов в марте сгорела в автомобиле на трассе вблизи с. Ягодное Черниговской области.

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Также стало известно, что во время временной оккупации в марте территорий Вышгородского района Киевской области российские оккупанты обстреляли гражданское население пгт. Дымер. В результате обстрела получил ранение ребенок, а его отец погиб на месте.

22 марта 4-летний мальчик получил тяжелые ранения в результате артобстрела города Харькова.

В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 928 учебных заведений, из них 84 разрушены полностью.

Темы: Украинавойнадети
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