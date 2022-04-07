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Британская разведка оценила действия армии РФ в Украине: оккупанты нацелены на Восток

Валентина РоманенкоЧетверг, 7 апреля 2022, 11:10

Британская оборонная разведка считает, что российская армия сосредоточила усилия на наступлении на востоке Украины, но испытывает проблемы с нехваткой припасов и личного состава.

Источник: данные разведки Министерства обороны Великобритании по ситуации в Украине по состоянию на 7 апреля

Детали: Развитие наступательных операций на Востоке Украины является основным направлением деятельности российских вооруженных сил.

Российская артиллерия и авиация продолжают наносить удары по линии разграничения на Донбассе.

Удары России по объектам инфраструктуры внутри Украины, скорее всего, направлены на то, чтобы снизить способность украинских Вооруженных сил пополнять запасы и усилить давление на украинские власти.

Несмотря на переориентацию сил и средств тылового обеспечения для поддержки операций на Донбассе, российские силы, вероятно, продолжат сталкиваться с проблемами недостаточного морального духа и нехваткой припасов и личного состава.

Темы: войнаразведка
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