Мэр Балаклеи сбежал в Россию вместе с семьей - Харьковская ОВА

7 апреля стало известно, что балаклейский городской голова Иван Столбовой покинул территорию громады и уехал в РФ.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в интервью изданию "Факты"

Прямая речь Синегубова: "По нашей информации, мэр Балаклеи со своей семьей покинул этот город и уехал на территорию России. К сожалению, мы такие факты имеем, и я убежден, эти люди понесут справедливое и жесткое наказание за свои действия, за измену Украине и за каждого жителя населенного пункта".

Детали: По словам главы Харьковской ОВА, в отношении Столбового есть уголовное производство, продолжаются следственные действия, результатом которых, по убеждению Синегубова, станет объявление подозрения.

Напомним: Российские войска зашли в Балаклею в начале марта.

26 марта сообщалось, что россияне схватили заместителя городского головы Балаклеи Харьковской области Сергея Полторака, тогда предполагали, что может быть захвачен также и мэр города Иван Столбовой.

Но уже 28 марта появилась информация о том, что балаклейский городской голова Иван Столбовой невредим, свободно передвигается временно по захваченному россиянами городу.