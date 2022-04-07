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Мэр Балаклеи сбежал в Россию вместе с семьей - Харьковская ОВА

Светлана КизиловаЧетверг, 7 апреля 2022, 13:56
Иван Столбовой, фото с сайта Укринформ

7 апреля стало известно, что балаклейский городской голова Иван Столбовой покинул территорию громады и уехал в РФ.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в интервью изданию "Факты"

Прямая речь Синегубова: "По нашей информации, мэр Балаклеи со своей семьей покинул этот город и уехал на территорию России. К сожалению, мы такие факты имеем, и я убежден, эти люди понесут справедливое и жесткое наказание за свои действия, за измену Украине и за каждого жителя населенного пункта".

Детали: По словам главы Харьковской ОВА, в отношении Столбового есть уголовное производство, продолжаются следственные действия, результатом которых, по убеждению Синегубова, станет объявление подозрения.

Напомним: Российские войска зашли в Балаклею в начале марта.

26 марта сообщалось, что россияне схватили заместителя городского головы Балаклеи Харьковской области Сергея Полторака, тогда предполагали, что может быть захвачен также и мэр города Иван Столбовой.

Но уже 28 марта появилась информация о том, что балаклейский городской голова Иван Столбовой невредим, свободно передвигается временно по захваченному россиянами городу.

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Темы: госизменаХарьковская область
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