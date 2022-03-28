Харьковщина: мэр Балаклеи в городе, говорит - договорился с российскими оккупантами

Появилась информация о том, что балаклейский городской голова Иван Столбовой невредим и свободно передвигается по временно оккупированному россиянами городу.

Источник: Столбовой, которого цитирует Суспільне, жители Балаклеи, председатель Изюмской райгосадминистрации Степан Масельский

Прямая речь Масельского: "(Столбовой) жив, здоров, невредим. Он и его семья. Насколько мне известно, они свободно перемещаются по городу Балаклея, на связь не выходят".

Детали: Суспільне уточняет, что в сети между тем появилось видео с Иваном Столбовым, на котором он сообщает жителям, что принял решение оставаться в городе, "хотя была возможность поехать на запад Украины, куда-то еще". Он говорит, что "сегодня полностью Украина уже ничего не дает", очевидно, имея в виду полную блокаду города.

Прямая речь Столбового: "Вчера я говорил с руководством армии РФ, и они тоже предложили свою помощь. Это ваше право, брать или не брать, но мы сегодня организуем работу пунктов раздачи гуманитарной помощи… Там будет мука, картофель, не знаю, что будет еще. Как вы считаете, (какое) ваше решение – брать или не брать. Но у нас больше помощи никто сегодня не даст, понимаете?

Ваше право, потому что сегодня все заблокировано... Мы будем все делать, чтобы восстановить жизнедеятельность нашего города. Я думаю, что дальше мы будем с ними встречаться, чтобы нам давали допуск и по подключению электроэнергии и воды. Никакими другими вопросами мы больше не будем заниматься, будем заниматься жизнедеятельностью нашего города".

Детали: Столбовой добавил, что "ситуация непростая. Война". Он призвал не совершать мародерства, террористических действий.

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Напомним:

26 марта сообщалось, что россияне схватили заместителя городского головы Балаклеи Харьковской области Сергея Полторака, тогда предполагали, что может быть захвачен также и мэр города Иван Столбовой.

Российские войска оккупировали Балаклею в начале марта.