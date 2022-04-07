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Почти все гражданские в Буче погибли от пуль, не от артиллерии – мэр

Роман ПетренкоЧетверг, 7 апреля 2022, 14:23
замучены гражданские в буче, фото Дмитрия Ларина, уп.

Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что с каждым днем растет количество обнаруженных тел в городе, и почти все – застрелены.

Источник: Федорук в интервью DW

Прямая речь Федорука: "По состоянию на вчерашний вечер (6 апреля – ред.) было 320 гражданских. С телами сейчас работают специалисты - криминалисты, правоохранители, но число обнаруженных тел растет с каждым днем.

Потому, что их обнаруживают в частных усадьбах, парках, скверах, где имелась возможность, когда не было обстрелов, прикапывать тела.

Люди пытались похоронить погибших, чтобы собаки не растаскивали. Сейчас в селах общины в таких временных захоронениях каждый день находим новые тела.

Детали: На уточняющий вопрос журналиста, гибли в основном из-за расстрелов или в результате артиллерийских обстрелов, мэр ответил: "Практически 90% - это пулевые поражения, а не осколочные".

Напомним: Федеральная разведывательная служба Германии (BND) перехватила переговоры по радиосвязи российских военных, в которых оккупанты обсуждают массовые убийства мирных жителей в Буче.

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Темы: БучавойнаРосcия
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