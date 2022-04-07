Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Почти все гражданские в Буче погибли от пуль, не от артиллерии – мэр

Роман ПетренкоЧетверг, 7 апреля 2022, 14:23
Почти все гражданские в Буче погибли от пуль, не от артиллерии – мэр
замучены гражданские в буче, фото Дмитрия Ларина, уп.

Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что с каждым днем растет количество обнаруженных тел в городе, и почти все – застрелены.

Источник: Федорук в интервью DW

Прямая речь Федорука: "По состоянию на вчерашний вечер (6 апреля – ред.) было 320 гражданских. С телами сейчас работают специалисты - криминалисты, правоохранители, но число обнаруженных тел растет с каждым днем.

Реклама:

Потому, что их обнаруживают в частных усадьбах, парках, скверах, где имелась возможность, когда не было обстрелов, прикапывать тела.

Люди пытались похоронить погибших, чтобы собаки не растаскивали. Сейчас в селах общины в таких временных захоронениях каждый день находим новые тела.

Детали: На уточняющий вопрос журналиста, гибли в основном из-за расстрелов или в результате артиллерийских обстрелов, мэр ответил: "Практически 90% - это пулевые поражения, а не осколочные".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Федеральная разведывательная служба Германии (BND) перехватила переговоры по радиосвязи российских военных, в которых оккупанты обсуждают массовые убийства мирных жителей в Буче.

Темы: БучавойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Все новости...
Буча
"Заслуживают быть не забытыми". История перезахоронения добровольцев, защищавших Бучу
Глава Минобороны ФРГ о "ненасильственном" сопротивлении Украины: Скажите это людям в Буче
Президент ЮАР и другие африканские лидеры посетили Бучу
Последние новости
17:59
Поворозник: На участке "Лыбедская" – "Демеевская" по сути построят новый тоннель
17:58
С 2024 года в Украине бесплодие будут лечить за государственный счет
17:52
Депутаты предлагают ввести в Украине День благодарения Богу
17:51
Судоходный гигант Hapag-Lloyd решил обходить Красное море на фоне атак йеменских хуситов
17:51
Почти 300 человек погибли от мин с начала большой войны — ГСЧС
17:42
По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится
17:34
Верховный суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
17:18
Украинцы ухудшили оценку экономической ситуации в стране – опрос
17:09
Эрдоган говорит, что премьер Израиля ничем не отличается от Гитлера
17:01
В Лас-Вегасе прогнозируют рекордное количество свадеб перед Новым годом: все через дату
Все новости...
Реклама: