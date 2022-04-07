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Мукачево "дерусифицировали" от Пушкина

Валентина РоманенкоЧетверг, 7 апреля 2022, 14:26

Власти Мукачево в Закарпатье приняли решение демонтировать некоторые памятники и памятные знаки с целью дерусификации из-за военной агрессии РФ против Украины.

Источник: Мукачевский городской совет в Facebook

Дословно: "В Мукачево избавляются от русско-имперского прошлого.

На заседании исполнительного комитета принято решение о демонтаже памятников истории и монументального искусства местного значения.

Это делается с целью проведения мер по дерусификации в связи с военной агрессией России против Украины".

 

Детали: В частности, сообщается, что 6 апреля уже был демонтирован бюст Пушкину и мемориальная доска с ОШ №1 (первая школа отказувается от присвоенного имени А.С. Пушкина).

В настоящее время управление образования, культуры, молодежи и спорта Мукачевского городского совета занимается процедурой отказа от ранее присвоенного имени юридического лица.

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Темы: Мукачевовойна
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