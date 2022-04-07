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Беларусь: десятки военных из Пскова отказались ехать воевать в Украину

Светлана КизиловаЧетверг, 7 апреля 2022, 14:28
Российские военные из Пскова, иллюстративное фото РИА Новости

Псковских десантников привезли на территорию Беларуси, после чего они должны были выдвинуться в сторону Украины для участия в боевых действиях и попытке оккупации. Но российские военные массово отказались выполнять этот план командования, после чего их вернули в место дислокации во Пскове.

Источник: белорусское издание Наша Ніва, автор местного Телеграм-канала "Псковская губерния"

Детали: Около 60 военнослужащих из Пскова отказались воевать на территории Украины. Сначала их привезли на территорию Беларуси, но после такого демарша вернули к месту дислокации в Псков.

Точная дата произошедшего на данный момент неизвестна, возможно, речь о второй половине марта.

При этом в сообщении "Псковской губернии" не указано количество военных, отказавшихся воевать.

Дословно: "По количеству военнослужащих утверждать не могу, но после новости "ПГ" у меня получилось "выйти" на водителя, который еще на прошлой неделе вывозил с Беларуси часть этих ребят в Псков. Знаю лично, поэтому информация проверенная.

Повторюсь – я считаю, что военнослужащие должны защищать свою Родину в первую очередь от нападения, а не участвовать в имперском ресентименте узкой группы лиц (а может быть даже одного человека) за пределами границ собственной страны".

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Темы: войнаРосcияБеларусьУкраина
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