Офицера КГБ Беларуси "разорвало на куски" возле границы с Украиной – СМИ

В зоне отселения Гомельской области Беларуси обнаружены мины, на одной из них подорвался сотрудник белорусского Комитета госбезопасности.

Источник: белорусская служба "Радио Свобода"

Детали: 5 апреля жители Мозыря заметили, что сотрудники ГАИ перекрыли улицу Ленинскую в районе домов 10 и 12. Там располагается здание местного КГБ. Из ворот выехал микроавтобус ритуальной службы, за ним "люди в штатском" и военные.

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В то же время белорусские Telegram-каналы стали сообщать, что возле границы с Украиной подорвались на мине то ли сотрудники КГБ, то ли пограничники или природоохранные инспекторы.

"Радыё Свабода" собрала то, что известно на данный момент.

В Мозыре микроавтобус похоронной службы выехал со двора здания, где находится Мозырский городской отдел КГБ Гомельской области. Издание имеет этому подтверждение. За ритуальным микроавтобусом следовали мужчины в штатском, за ними – мужчины в военной форме. Рядом был припаркован автомобиль Toyota с литерой "V" на борту (один из опознавательных знаков, использующийся российскими военными во время войны против Украины).

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Один из источников белорусского издания сообщил, что хоронили местного сотрудника КГБ, подполковника Андрея Р. Человек, с такими личными данными, действительно служил в КГБ. В 2018 году получил награду от Мозырских властей, посвященную 100-летию Вооруженных Сил.

Другой источник "Свабоды" сообщает, что УАЗ, в котором находился сотрудник КГБ, подорвался на мине в зоне отселения, у села Белая Сорока Наровлянского района Гомельской области РБ.

"Это белорусская территория, откуда там мины? Но есть информация, что водителя просто разорвало на куски. После этого местность обследовали и обнаружили еще десять мин. Откуда они - пока неизвестно", — сказал источник.

Официальной информации о гибели двух человек не поступало. Государственные СМИ РБ, в том числе мозырская газета "Жыццё Палесся", некрологов не публиковали.

Напомним: Хотя режим Лукашенко официально не объявил войну Украине, он продолжает предоставлять территорию страны российскому агрессору как площадку для дислоцирования и переброски войск. С территории Беларуси российская армия наносит авиа и ракетные удары по мирным городам Украины.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов неоднократно призывал белорусов не позволить втянуть себя в войну РФ против Украины: лучше оставаться дома, чем возвращаться назад грузом "200".

Белорусские "рельсовые партизаны" пытаются сопротивляться российской агрессии против Украины, совершая диверсии на железной дороге, и мешая оккупантам перегонять военную технику в Украину.