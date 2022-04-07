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Офицера КГБ Беларуси "разорвало на куски" возле границы с Украиной – СМИ

Валентина РоманенкоЧетверг, 7 апреля 2022, 11:52

В зоне отселения Гомельской области Беларуси обнаружены мины, на одной из них подорвался сотрудник белорусского Комитета госбезопасности.

Источник: белорусская служба "Радио Свобода"

Детали: 5 апреля жители Мозыря заметили, что сотрудники ГАИ перекрыли улицу Ленинскую в районе домов 10 и 12. Там располагается здание местного КГБ. Из ворот выехал микроавтобус ритуальной службы, за ним "люди в штатском" и военные.

В то же время белорусские Telegram-каналы стали сообщать, что возле границы с Украиной подорвались на мине то ли сотрудники КГБ, то ли пограничники или природоохранные инспекторы.

"Радыё Свабода" собрала то, что известно на данный момент.

В Мозыре микроавтобус похоронной службы выехал со двора здания, где находится Мозырский городской отдел КГБ Гомельской области. Издание имеет этому подтверждение. За ритуальным микроавтобусом следовали мужчины в штатском, за ними – мужчины в военной форме. Рядом был припаркован автомобиль Toyota с литерой "V" на борту (один из опознавательных знаков, использующийся российскими военными во время войны против Украины).

Один из источников белорусского издания сообщил, что хоронили местного сотрудника КГБ, подполковника Андрея Р. Человек, с такими личными данными, действительно служил в КГБ. В 2018 году получил награду от Мозырских властей, посвященную 100-летию Вооруженных Сил.

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Другой источник "Свабоды" сообщает, что УАЗ, в котором находился сотрудник КГБ, подорвался на мине в зоне отселения, у села Белая Сорока Наровлянского района Гомельской области РБ.

"Это белорусская территория, откуда там мины? Но есть информация, что водителя просто разорвало на куски. После этого местность обследовали и обнаружили еще десять мин. Откуда они - пока неизвестно", — сказал источник.

Официальной информации о гибели двух человек не поступало. Государственные СМИ РБ, в том числе мозырская газета "Жыццё Палесся", некрологов не публиковали.

Напомним: Хотя режим Лукашенко официально не объявил войну Украине, он продолжает предоставлять территорию страны российскому агрессору как площадку для дислоцирования и переброски войск. С территории Беларуси российская армия наносит авиа и ракетные удары по мирным городам Украины.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов неоднократно призывал белорусов не позволить втянуть себя в войну РФ против Украины: лучше оставаться дома, чем возвращаться назад грузом "200".

Белорусские "рельсовые партизаны" пытаются сопротивляться российской агрессии против Украины, совершая диверсии на железной дороге, и мешая оккупантам перегонять военную технику в Украину.

Темы: войнаБеларусь
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