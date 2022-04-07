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Лукашенко заявил, что тоже провел "спецоперацию" на территории Украины

Роман ПетренкоЧетверг, 7 апреля 2022, 15:23
Лукашенко заявил, что тоже провел спецоперацию на территории Украины
лукашенко, фото белта

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что провел на территории Украины специальную операцию "по освобождению беларусов".

Источник: Лукашенко во время заседания Совета нацбезопасности Беларуси

Прямая речь Лукашенко: "Дошло до того, что эти негодяи начали захватывать там наших людей, прежде всего водителей автомобилей, которые в то время попали туда.

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Арестовали полторы тысячи вагонов, захватили наши автомобили и до сотни, по-моему, наших ребят, которые управляли этими фурами. Я предупреждал украинцев, что мы вынуждены будем провести специальную операцию по освобождению этих людей.

Мы такую специальную операцию провели. И всех наших людей освободили".

Детали: Лукашенко не рассказал подробности, но решил представить к государственным наградам исполнителей этой операции.

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Также самозванец пригрозил Украине, если в стране еще остались такие водители фур, то Беларусь "ответит по-другому, они очень многим рискуют".

Напомним: На границе в пределах Волынской области национализировали 23 грузовика из России и Беларуси и находившийся в них груз.

Темы: БеларусьЛукашенкопропагандавойна
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