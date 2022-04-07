Филатов заявил, что не объявлял эвакуацию, а выразил личное мнение

Мэр Днепра Борис Филатов объяснил, что он не объявлял эвакуацию из города, а призвал уехать тех, кто может, и уязвимые категории населения, как он это делает постоянно с начала войны.

Источник: Филатов в Facebook

Прямая речь Филатова: "Панику отставить. Я буду очень краток, хотя у меня крутится очень много нехороших слов… Во-первых, ни один мэр не имеет права объявлять такое. Это исключительная прерогатива руководства страны и военных администраций.

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Во-вторых, внимательно пересмотрите сказанное на брифинге и во всех моих публичных выступлениях.

Самое обидное, что со второго дня войны, из каждого утюга, и уже раз сто, я сказал своё ЛИЧНОЕ мнение, что в условиях постоянных ракетных обстрелов, женщинам, детям, старикам лучше побыть в более спокойных местах".

Детали: Мэр подчеркнул, что озвучивал свое мнение уже 100 раз, но "почему-то именно в 101 раз журналистов решило бомбануть и они устроили вакханалию на всю страну".

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По словам Филатова, Днепр, как транзитный гуманитарный хаб, готов помогать всем, кто приехал с Харьковской области, Донбасса и Приазовья, но он "честно обратился ко всем беженцам, что с таким наплывом людей Днепр может не справиться".

Что было раньше: Городской глава Днепра Борис Филатов рекомендовал тем, кто выехал из города, пока не возвращаться, а определенным категориям населения – эвакуироваться.