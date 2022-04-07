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Мэр Днепра рекомендует эвакуироваться женщинам, детям и пожилым людям

Четверг, 7 апреля 2022, 12:55
Борис Филатов, фото Днепропетровской ОГА (ОВА)

Городской глава Днепра Борис Филатов рекомендовал тем, кто выехал из города, пока не возвращаться, а определенным категориям населения – эвакуироваться.

Источник: Борис Филатов на брифинге, "Суспільне", Днепропетровская ОГА (ОВА)

Детали: Мэр посоветовал выехать из Днепра женщинам, детям, пожилым людям, а также тем, кто не задействован на промышленных предприятиях и в критической инфраструктуре.

По его словам, ситуация на Донбассе обостряется. В настоящее время происходит эвакуация жителей из Луганской и Донецкой областей.

Прямая речь: "Главы военных администраций Донецкой и Луганской областей заявили, что всем мирным гражданам максимально быстро необходимо покинуть территорию этих регионов. Поэтому большое количество людей сейчас едут через Днепр...

Нам очень помогает, что запущен прямой эвакуационный поезд из Покровска. Тем не менее, большое количество людей едут на личном транспорте и автобусах. Рекомендую им двигаться дальше в сторону Западной Украины, где в любом случае безопасно".

Детали: Филатов добавил, что из "Фельдман Экопарка" удалось эвакуировать несколько крупных животных – медведей, тигров, львов: "Их переправляем дальше. Медведи поедут на Синевир, львы – в Киев".

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По словам мэра, сейчас в Днепре коммунальные предприятия и больницы работают в штатном режиме, есть запас лекарств на несколько месяцев. Кроме того, город ожидает партию медикаментов из Израиля.

Этому предшествовало: 6 апреля вице-премьер-министр Ирина Верещук и военные администрации призвали к эвакуации жителей Донецкой и Луганской областей, а также части Харьковской области – пока есть такая возможность.

На востоке Украины в ближайшие дни ожидаются еще более ожесточенные бои.

Темы: ДнепрэвакуациявойнаДонбасс
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