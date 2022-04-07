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Россияне бьют точечно, "покошмарить": ВС объяснили уменьшение воздушных тревог

Валентина РоманенкоЧетверг, 7 апреля 2022, 19:26

Российская армия уменьшила интенсивность ракетных обстрелов Украины, предпочитает точечные удары, но угроза никуда не делась.

Источник: спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии УП

Детали: В последнее время продолжительность воздушных тревог сократилась с нескольких часов до буквально минут 15. "Украинская правда" поинтересовалась, с чем это связано и о чем может свидетельствовать. В Воздушных силах объясняют, что враг пока не производит массированных обстрелов, но угроза ракетных ударов актуальна, особенно на востоке страны.

Прямая речь: "Воздушная тревога длится дольше, когда противник ведет массированный обстрел. Мы фиксируем запуск с территории врага, даем сигнал, после чего местные власти включают сирену оповещения. Ракета летит от 15 минут до часа условно, ведь РФ запускает ракеты с ближней территории – Беларуси, с кораблей в Черном море и со своей территории тоже.

Когда идет запуск, грубо говоря, ракета за ракетой, воздушная тревога будет звучать дольше.

В настоящее время враг избегает заходить в зону действия украинского ПВО. Сейчас российские военные существенно уменьшили интенсивность ракетных ударов и реже нарушают воздушное пространство Украины самолетами и вертолетами.

Бьют точечно, в основном "покошмарить" инфраструктуру – в частности, по нефтебазам и промышленным объектам. В то же время, противовоздушная оборона Украины - на чеку и ​​готова продолжать уничтожать врага днем ​​и ночью".

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Напомним: По данным Генштаба, основные усилия противник сосредоточил на захвате города Мариуполь, ведении наступления в районе города Изюм и попытках прорвать оборону в Донецком направлении.

Знать больше: Как работает воздушная тревога – объясняют Воздушные силы ВСУ

Темы: война
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