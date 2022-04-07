Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне бьют точечно, "покошмарить": ВС объяснили уменьшение воздушных тревог

Валентина РоманенкоЧетверг, 7 апреля 2022, 19:26
Россияне бьют точечно, покошмарить: ВС объяснили уменьшение воздушных тревог

Российская армия уменьшила интенсивность ракетных обстрелов Украины, предпочитает точечные удары, но угроза никуда не делась.

Источник: спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии УП

Детали: В последнее время продолжительность воздушных тревог сократилась с нескольких часов до буквально минут 15. "Украинская правда" поинтересовалась, с чем это связано и о чем может свидетельствовать. В Воздушных силах объясняют, что враг пока не производит массированных обстрелов, но угроза ракетных ударов актуальна, особенно на востоке страны.

Реклама:

Прямая речь: "Воздушная тревога длится дольше, когда противник ведет массированный обстрел. Мы фиксируем запуск с территории врага, даем сигнал, после чего местные власти включают сирену оповещения. Ракета летит от 15 минут до часа условно, ведь РФ запускает ракеты с ближней территории – Беларуси, с кораблей в Черном море и со своей территории тоже.

Когда идет запуск, грубо говоря, ракета за ракетой, воздушная тревога будет звучать дольше.

В настоящее время враг избегает заходить в зону действия украинского ПВО. Сейчас российские военные существенно уменьшили интенсивность ракетных ударов и реже нарушают воздушное пространство Украины самолетами и вертолетами.

ВИДЕО ДНЯ

Бьют точечно, в основном "покошмарить" инфраструктуру – в частности, по нефтебазам и промышленным объектам. В то же время, противовоздушная оборона Украины - на чеку и ​​готова продолжать уничтожать врага днем ​​и ночью".

Напомним: По данным Генштаба, основные усилия противник сосредоточил на захвате города Мариуполь, ведении наступления в районе города Изюм и попытках прорвать оборону в Донецком направлении.

Знать больше: Как работает воздушная тревога – объясняют Воздушные силы ВСУ

Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

Все новости...
война
За сутки на фронте произошло 35 боевых столкновений – Генштаб
В ЕС предлагают подготовить больше украинских военных до конца года, чем планировалось
The Guardian показал видео ночной ракетной атаки в Киеве и ее последствий
Последние новости
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
18:08
Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко
17:59
Поворозник: На участке "Лыбедская" – "Демеевская" по сути построят новый тоннель
17:58
С 2024 года в Украине бесплодие будут лечить за государственный счет
17:52
Депутаты предлагают ввести в Украине День благодарения Богу
17:51
Судоходный гигант Hapag-Lloyd решил обходить Красное море на фоне атак йеменских хуситов
17:51
Почти 300 человек погибли от мин с начала большой войны — ГСЧС
17:42
По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится
17:34
Верховный суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
17:18
Украинцы ухудшили оценку экономической ситуации в стране – опрос
Все новости...
Реклама: