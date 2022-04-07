Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В оккупированном Мелитополе похитили уже более 100 человек – мэр

Катерина ТищенкоЧетверг, 7 апреля 2022, 20:16
Иван Федоров, фото с Facebook

В Мелитополе российские оккупанты и коллаборанты похитили уже более 100 человек.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в видеообращении

Прямая речь: "Сегодня число похищенных горожан коллаборантами и солдатами-оккупантами составляет более 100 человек".

Детали: По словам Федорова, россияне начали похищать преподавателей Мелитопольского педагогического университета.

Также они пытаются восстановить обучение в детских садах, не добившись того же от школ.

"Я уверен, что этого не получится, не захотят директора и преподаватели детсадов быть коллаборантами", - сказал Федоров.

Что предшествовало: Ранее стало известно, что российские захватчики до сих пор удерживают в плену председателя Мелитопольского районного совета Сергея Прийму и похитили 5 директоров школ.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Мелитопольоккупация
Главное сегодня

видеоВооруженные силы уничтожили склад с боеприпасами оккупантов

Украина получила предложение на покупку 100 самоходных гаубиц из Германии – СМИ

Макрон против Ле Пен: во Франции проходит первый тур выборов президента

Враг пытается прорваться под Изюмом, штурмует Мариуполь, агитирует за "ХерНР" - сводка

BBC: Разведка Запада еще летом знала, что РФ планирует вторжение

Друг Путина Берлускони заявил о совершенных РФ преступлениях в Буче и осудил вторжение в Украину

Все новости...
Мелитополь
Имущество мелитопольских магазинов, разграбленное оккупантами, нашлось в Крыму и Чечне
Оккупанты не пропускают через блокпост 200 машин мелитопольцев – мэр
Мелитополь: россияне удерживают в плену председателя райсовета и 5 директоров школ
Последние новости
14:45
По Днепру новые "прилеты", полностью разрушенный аэропорт – ОГА
14:21
Кулеба призвал ученых со всего мира исследовать причины "Бучанской резни"
13:56
фотоС войны пытались сбежать 2,2 тысячи мужчин, некоторые погибли – ГНСУ
13:52
фото, видеоЗащитник уничтожили 2 российских беспилотника в Харьковской области
13:39
видеоЗеленский: Мариуполь – сердце войны, перестанет биться – у нас будут слабые позиции
13:18
С начала войны в Киеве родилось более тысячи детей и обручились почти 1,5 тысячи пар
13:13
Некоторые страны ЕС очень сильно доверились "Газпрому" – интервью экспрезидента польской PGNiG
13:08
Франция готова "идти дальше" и запретить российскую нефть – министр
12:44
Зеленский заявил, что часть западного оружия поставили слишком поздно
12:44
"Оказалось, что украинская элита ходит у нас прямо под носом", – Андрей Любка
Все новости...