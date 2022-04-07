В оккупированном Мелитополе похитили уже более 100 человек – мэр
В Мелитополе российские оккупанты и коллаборанты похитили уже более 100 человек.
Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в видеообращении
Прямая речь: "Сегодня число похищенных горожан коллаборантами и солдатами-оккупантами составляет более 100 человек".
Детали: По словам Федорова, россияне начали похищать преподавателей Мелитопольского педагогического университета.
Также они пытаются восстановить обучение в детских садах, не добившись того же от школ.
"Я уверен, что этого не получится, не захотят директора и преподаватели детсадов быть коллаборантами", - сказал Федоров.
Что предшествовало: Ранее стало известно, что российские захватчики до сих пор удерживают в плену председателя Мелитопольского районного совета Сергея Прийму и похитили 5 директоров школ.