Мелитополь: россияне удерживают в плену председателя райсовета и 5 директоров школ

Сергей Прийма, фото из его Facebook

Российские захватчики более 2 недель удерживают в плену председателя Мелитопольского районного совета Сергея Прийму и похитили 5 директоров школ.

Источник: начальник Мелитопольской районной военной администрации Игорь Судаков в комментарии Укринформу

Прямая речь: "Никакой информации о Сергее Прийме нет.

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Мы пытаемся выяснить у оккупантов хоть какие-то требования по его освобождению, но пока они никаких требований не говорят. Просто вторую неделю держат в плену".

Детали: По информации Судакова, сегодня известно, что захватчики забрали из домов и вывезли в неизвестном направлении 5 директоров школ.

"Они сейчас где-то у кафиров, никаких требований также не предъявлено", - добавил Судаков.