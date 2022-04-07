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Министр обороны США официально подтвердил передачу Украине разведданных

Денис КарловскийЧетверг, 7 апреля 2022, 20:24
Министр обороны США официально подтвердил передачу Украине разведданных
ллойд остин. фото: getty images

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил официально, что американская разведка делится последними данными с украинскими защитниками, в частности, относительно планов россиян по захвату Донбасса и Луганщины.

Источник: CNN

Прямая речь Остина: "Мы предоставляем им разведывательную информацию для проведения таких операций в Донбассе".

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Детали: Остин отвечал перед комитетом Сената США по вооруженным силам. Сенатор Том Коттон спросил министра, предоставляют ли США правительственную разведывательную информацию украинцам для боевых операций на оккупированной территории Крыма и Донбасса.

Остин умолчал по поводу Крыма.

Кроме того, американский министр подтвердил, что США не предпринимают попыток отговорить или помешать Вооруженным силам Украины проводить операций против россиян на оккупированных территориях.

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Почему это важно: Впервые высокопоставленный член правительства США такого уровня, как Остин, публично подтверждает обмен засекреченной правительственной информацией разведки между США и Украиной.

Что было раньше: Ранее американская разведка заявляла, что российские власти стремятся одержать хоть какую-то ощутимую победу в Украине ко Дню победы 9 мая, чтобы провести традиционный парад на Красной площади в Москве.

Темы: разведкаСШАвойнаДонбасс
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