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Министр обороны США официально подтвердил передачу Украине разведданных

Денис КарловскийЧетверг, 7 апреля 2022, 20:24
ллойд остин. фото: getty images

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил официально, что американская разведка делится последними данными с украинскими защитниками, в частности, относительно планов россиян по захвату Донбасса и Луганщины.

Источник: CNN

Прямая речь Остина: "Мы предоставляем им разведывательную информацию для проведения таких операций в Донбассе".

Детали: Остин отвечал перед комитетом Сената США по вооруженным силам. Сенатор Том Коттон спросил министра, предоставляют ли США правительственную разведывательную информацию украинцам для боевых операций на оккупированной территории Крыма и Донбасса.

Остин умолчал по поводу Крыма.

Кроме того, американский министр подтвердил, что США не предпринимают попыток отговорить или помешать Вооруженным силам Украины проводить операций против россиян на оккупированных территориях.

Почему это важно: Впервые высокопоставленный член правительства США такого уровня, как Остин, публично подтверждает обмен засекреченной правительственной информацией разведки между США и Украиной.

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Что было раньше: Ранее американская разведка заявляла, что российские власти стремятся одержать хоть какую-то ощутимую победу в Украине ко Дню победы 9 мая, чтобы провести традиционный парад на Красной площади в Москве.

Темы: разведкаСШАвойнаДонбасс
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